अब्दुल रज्जाक ने की मोहम्मद शमी की तारीफ, टीम इंडिया पर लगाया आरोप

ICC World Cup 2019, India vs England: भारत रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप का 38वां मैच हार गया। यह इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की पहली हार थी। इस हार ने उस उप महाद्वीप की अन्य टीमों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका दिया। अफगानिस्तान पहले ही इस दौड़ से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व ऑल राउंडर अब्दुल रज्जाक ने कहा कि एजबेस्टन में 339 रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली एंड कंपनी ने जीतने की कोई इच्छा नहीं दिखाई।

वकार यूनिस के बाद अब्दुल रज्जाक ने भी टीम इंडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव ने बेहद धीमी पारी खेलकर मैच खत्म होने से पहले ही हार स्वीकार कर ली।

उन्होंने कहा, ''जब तक हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत क्रीज पर थे आवश्यक रन रेट पहुंच में थी। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद रन रेट बढ़ती चली गई।'' जीओ टीवी के एक पेनलिस्ट रज्जाक ने भारत की हार पर कहा, ''भारतीय खिलाड़ी विश्व के नंबर वन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रिस्ट स्पिनर यजुवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को यह बता रहे थे कि कैसे गेंदबाजी करनी है।''

ये गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक पाने में असफल रहे जबकि मोहम्मद शमी ने इस मैच में 5 विकेट लिए। इंग्लैंड की जीत ने उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने से एक जीत और पीछे खिसका दिया। अब पाकिस्तान चाहेगा कि न्यूजीलैंड मेजबान इंग्लैंड को हराए और वे खुद बांग्लादेश से जीत जाएं।

पाकिस्तान टीम के दो पूर्व क्रिकेटर बासित अली और सिकंदर बख्त ने इससे पहले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई थी जिसके अनुसार भारत इंग्लैंड से हार सकता है ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में न पहुंच पाए।

रज्जाक भी अब लगता है उनकी ही थ्योरी पर चल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर अंडर परफॉर्म किया। पाकिस्तानी न्यूजी चैनल पर कमेंट के दौरान रज्जाक धर्म को भी बीच में ले आए। उन्होंने कहा कि 'मुसलमान' शमी ने पांच विकेट लिए, लेकिन अन्य गेंदबाजों ने उनका साथ नहीं दिया।

