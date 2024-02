India vs England Live Telecast: हॉटस्टार नहीं, IND vs ENG चौथे टेस्ट मैच का यहां फ्री में उठाएं लुत्फ

ऐप पर पढ़ें

India vs England Live Telecast 4th Test- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट रांची में खेला जा रहा है। यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में तिरंगा लहराती है तो वह सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी, वहीं इंग्लैंड की टीम की नजरें रांची में जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी करने पर होगी। बता दें, फिलहाल इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर-

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लाइव स्कोर यहां देखें

India vs England Live Telecast 4th Test When Where and How To Watch IND vs ENG Live Streaming Online Free

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

India vs England 4th Test मैच 23 फरवरी से खेला जाएगा।

IND vs ENG- रांची टेस्ट में खिलाड़ी लगाएंगे रिकॉर्ड्स का अंबार, जेम्स एंडरसन-रोहित शर्मा समेत लिस्ट में ये नाम

IND vs ENG 4th Test कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा।

India vs England 4th Test कितने बजे शुरू होगा?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार सुबह साढ़े 9 बजे शुरू होगा। टॉस आधा घंटा पहले होगा।

India vs England- रांची में कैसा रहेगा पिच का मिजाज, जसप्रीत बुमराह के बगैर कैसी होगी भारतीय प्लेइंग XI?

IND vs ENG 4th Test टेस्ट मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर देख सकते हैं।

India vs England 4th Test मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथे टेस्ट मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं, इस मैच से जुड़ी हर खबर आप लाइव हिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर पढ़ सकते हैं।