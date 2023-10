India vs England Live score World cup 2023 - इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच जीत क्या रोहित ब्रिगेड बन पाएगी नंबर-1?

ऐप पर पढ़ें

India vs England Live Cricket score World cup 2023- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 का 29वां मैच आज यानी 29 अक्टूबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार 2 बजे शुरू होगा, जबकि दोनों कप्तान, रोहित शर्मा और जोस बटलर, टॉस के लिए आधा घंटा पहले मैदान पर उतरेंगे। रोहित शर्मा एंड कंपनी की नजरें यह मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप करने पर होगी। भारत ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में खेले सभी 5 मुकाबले जीते हैं, ऐसे में टीम इंडिया जीत की डबल हैट्रिक लगाना चाहेगी। वहीं गत चैंपियन इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप 2023 का अभी तक का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टीम 5 में से 4 मैच हारकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें पायदान पर है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो चुकी है, ऐसे में उनकी नजरें भारत को पहली हार का स्वाद चखाने पर होगी। वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और इंग्लैंड का आमना-सामना 8 बार हुआ है जिसमें इंग्लिश टीम ने 4 तो भारत ने 3 मैच जीते हैं। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान दोनों के बीच खेला गया एक मैच टाई हुई था। आज भारत की नजरें इस हेड टू हेड में इंग्लैंड की बराबरी करने पर होगी।

India vs England Live Cricket Score Ball by Ball Updates in Hindi

6:00 AM India vs England Live Score- गत चैंपियन इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ आज का मुकाबला अहम रहने वाला है। पॉइंट्स टेबल में नंबर-10 पर बैठी जोस बटलर की टीम अगर आज हारी तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। फिलहाल इंग्लिश टीम के पास अधिक 10 अंकों तक पहुंचने का मौका है। इन अंकों के साथ जोड़-भाग कर इंग्लैंड सेमीफाइनल की रेस में बना रह सकता है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड स्क्वॉड

भारत टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रविचंद्रन अश्विन, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या

इंग्लैंड टीम: जॉनी बेयरस्टो, डेविड मालन, जो रूट, बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर/कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल राशिद, मार्क वुड, सैम कुरेन, ब्रायडन कार्स, हैरी ब्रुक, गस एटकिंसन