India vs England Live Score: भारत की नजरें इंग्लैंड पर बढ़त मजबूत करने पर, कितना टारगेट रहेगा सही?

India vs England Live Score 2nd Test Day 3: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। पहले दो दिन के खेल के बाद भारत ने मैच में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 28 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। टीम इंडिया फिलहाल मेहमानों से 171 रन आगे हैं। भारत ने पहली पारी में यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक के दम पर 396 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस स्कोर के आगे पूरी इंग्लिश टीम 253 रनों पर ढेर हो गई थी। भारत ने पहली पारी के बाद 143 रनों की बढ़त हासिल की थी। तीसरे दिन भारत की नजरें बड़े स्कोर पर होगी।

ENG 253

IND 396 & 28/0

8:58 AM: India vs England Live Score- यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह मैच के दूसरे दिन भारत के हीरो रहे थे। जायसवाल ने जहां अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जड़ा था, वहीं जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हॉल लेकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। भारत की नजरें आज भी मेहमानों पर शिकंजा कसने की रहेगी।

8:37 AM: India vs England Live Score- भारत की नजरें आज इंग्लैंड पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कसने पर होगी। टीम इंडिया यहां से कम से कम इंग्लैंड पर 400 रनों की लीड हासिल करना चाहेगा। अगर टीम इंडिया ऐसा करने में कामयाब रहती है तो चौथी पारी में ये स्कोर हासिल करना मेहमानों के लिए आसान नहीं होगा।

8:17 AM: India vs England Live Score- रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की नजरें आज के दिन पहला घंटा आराम से खेलने पर होगी। अगर पहले घंटे में ये दोनों बल्लेबाज विकेट नहीं खोते तो इंग्लैंड मुकाबले में काफी पिछड़ जाएगा।

8:00 AM: India vs England Live Score- दूसरे दिन का आखिरी दो सेशन टीम इंडिया के नाम रहे। अभी तक दो दिन में 6 सेशन का खेल हो चुका है। इसमें टीम इंडिया तीन तो इंग्लैंड दो जीता है। वहीं एक सेशन में दोनों टीमें बराबरी पर रही थी।

भारत प्लेइंग XI: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव

इंग्लैंड प्लेइंग XI- जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन

इंग्लैंड: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, शोएब बशीर, जेम्स एंडरसन, मार्क वुड, ओली रॉबिन्सन, डैनियल लॉरेंस , गस एटकिंसन

भारत: यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), शुबमन गिल, श्रेयस अय्यर, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, आवेश खान, जसप्रीत बुमराह, रजत पाटीदार, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, सरफराज खान, अवेश खान ,सौरभ कुमार,मुकेश कुमार,ध्रुव जुरेल