Ind vs Eng 1st Test Highlights: इंग्लैंड ने जीता पहला टेस्ट मैच, टॉम हार्टली ने तोड़ा भारत का हार्ट

ऐप पर पढ़ें

India vs England 1st Test Highlights: इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मैच को इंग्लैंड की टीम ने 28 रनों के अंतर से जीता। मैच एक समय पर रोमांचक मोड़ पर था, लेकिन इंग्लैंड के लिए टॉम हार्टली ने बाजी पलट दी। उन्होंने इस मैच में सात विकेट चटकाए और टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। एक तरह से स्पिनरों की मददगार पिच पर भारत का हार्ट यानी दिल इंग्लैंड ने तोड़ दिया।

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 231 रनों का लक्ष्य रखा। हालांकि, भारतीय टीम 202 रन बनाकर ढेर हो गई। इस तरह 28 रनों से जीत इंग्लैंड को मिली। 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करते टॉम हार्टली ने भारत की हालत खस्ता कर दी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने भारत को परेशान किया और दूसरी पारी में सात विकेट निकाले। उन्होंने यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, कप्तान रोहित शर्मा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन जैसे बल्लेबाजों को शिकार किया।

दूसरी पारी में इंग्लैंड ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 420 रन बोर्ड पर लगाए। मेहमान टीम को इस स्कोर तक पहुंचाने में ओली पोप का अहम रोल रहा जिन्होंने 196 रनों की शानदार पारी खेली, हालांकि वह अपने टेस्ट करियर के दूसरे दोहरे शतक से चूक गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं अश्विन को 3, जडेजा को 2 और अक्षर पटेल को 1 सफलता मिली।

India vs England Live Scorecard

India vs England Live Hindi Commentary

IND vs ENG Live Cricket Score in Hindi

ENG 246 & 420

IND 436 & 202

5:36 PM India vs England Live Score- भारतीय टीम 202 रनों पर ढेर हो गई और पहला टेस्ट मैच 28 रनों से हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई।

5:26 PM India vs England Live Score- भारत ने 200 रन बना लिए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही विकेट इंग्लैंड को जीत के लिए चाहिए। दिन के आखिरी कुछ मिनटों का खेल जारी है।

5:03 PM India vs England Live Score- भारत को 9वां झटका आर अश्विन के रूप में लगा। अश्विन 84 गेंदों में 28 रन बनाकर टॉम हार्टली की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। इंग्लैंड जीत से एक विकेट दूर है।

4:56 PM India vs England Live Score- इंग्लैंड को आठवीं सफलता टॉम हार्टली ने दिलाई। उन्होंने खतरनाक दिख रही केएस भरत और अश्विन की जोड़ी को तोड़ा। भरत को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड अब जीत से 2 विकेट दूर है।

4:44 PM India vs England Live Score- भारत को अश्विन और भरत ने 160 के पार पहुंचा दिया है। दोनों के बीच 40 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी है। भारत को दोनों ने जीवित रखा है।

4:28 PM India vs England Live Score- भारतीय टीम का स्कोर 140 के पार हो गया है। हालांकि, अभी भी 90 रनों के करीब बनाने हैं।

4:15 PM India vs England Live Score- भारत के लिए केएस भरत और आर अश्विन क्रीज पर हैं। दोनों ने कुछ रन बनाए हैं, लेकिन जीत से अभी भी टीम इंडिया कोसों दूर है।

3:50 PM India vs England Live Score- भारत को मुकाबला जीतने के लिए 100 रनों की दरकार है, जबकि इंग्लैंड की टीम को सिर्फ तीन विकेटों की तलाश होगी।

3:22 PM India vs England Live Score- भारत का सातवां विकेट श्रेयस अय्यर के रूप में गिरा। अय्यर 31 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए। उनको जैक लीच ने जो रूट के हाथों कैच आउट कराया। इंग्लैंड अब जीत से 3 विकेट दूर है।

3:13 PM India vs England Live Score- इंग्लैंड की टीम ने भारत को छठा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में दिया। जडेजा अपने ही कॉल पर रन आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने दमदार थ्रो किया। इस तरह मैच पर इंग्लैंड ने शिकंजा कस लिया है।

3:10 PM India vs England Live Score- भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच की चौथी पारी में लगभग आधा पड़ाव पार कर लिया है।

2:51 PM India vs England Live Score- भारत को पांचवां झटका केएल राहुल के रूप में लगा, जो जो रूट की गेंद पर 22 रन के निजी स्कोर पर lbw आउट हो गए। भारत को अभी भी जीत के लिए 124 रन चाहिए।

2:36 PM India vs England Live Score- भारतीय टीम को चौथे दिन टी ब्रेक के बाद पहले ही ओवर में पारी का चौथा झटका लगा। अक्षर पटेल टॉम हार्टली का शिकार बने। वे 42 गेंदों में 17 रन बननाकर आउट हुए।

2:12 PM India vs England Live Score- चौथे दिन लंच तक भारत ने 95 रन बना लिए हैं, लेकिन तीन विकेट गिर चुके हैं। जीत से अभी भारत 136 रन दूर है। केएल राहुल और अक्षर पटेल क्रमश 21 और 17 रन बनाकर नाबाद हैं।

1:52 PM India vs England Live Score- केएल राहुल ने 25वें ओवर में टॉम हार्टली को लगाए बैक टू बैक दो चौके। ये दोनों ही बाउंड्री राहुल को स्वीप शॉट की मदद से लगाई। पहली पारी का आत्मविश्वास उनमें साफ देखने को मिल रहा है। राहुल 19 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं।

1:45 PM India vs England Live Score- भारत ने नंबर-5 पर अक्षर पटेल को भेजकर राइंड एंड लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। जडेजा को भी भेजा जा सकात था, मगर उन्होंने आज के दिन काफी गेंदबाजी की है। अभी तक अक्षर अच्छा खेलते नजर आए हैं।

1:25 PM India vs England Live Score- टॉम हार्टली ने रोहित शर्मा को 39 के निजी स्कोर पर LBW आउट कर भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। टीम इंडिया ने 63 रन पर अपने तीन विकेट खो दिए हैं। क्रीज पर अब केएल राहुल का साथ देने अक्षर पटेल आए हैं।

1:21 PM India vs England Live Score- लगातार दो विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा का साथ देने आए केएल राहुल ने कप्तान के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला है। भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया है। टीम इंडिया को लक्ष्य के नजदीक पहुंचने के लिए इन दोनों में से किसी एक से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

12:54 PM India vs England Live Score- हार्टली ने यशस्वी जायसवाल के बाद किया शुभमन गिल का शिकार, गिल खाता भी नहीं खोल पाए। ओली पोप ने पकड़ा एक और शानदार कैच।

12:48 PM India vs England Live Score- टॉम हार्टली ने भारत को पहला झटका 42 के स्कोर पर यशस्वी जायसवाल के रूप में दिया। शॉर्ट फाइनल लेग पर ओली पोप ने पकड़ा शानदार कैच। जायसवाल ने बनाए 15 रन।

12:41 PM India vs England Live Score- पहले 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 35 रन है। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल क्रीज पर मौजूद हैं। यशस्वी को इंग्लैंड के गेंदबाज हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। वह 10 रन पर हैं, वहीं रोहित 22 रन बनाकर खेल रहे हैं।

12:25 PM India vs England Live Score- इंग्लैंड ने गंवाया रिव्यू! टॉम हार्टली ने यशस्वी जायसवाल को विकेट के आगे फंस्या था, अंपायर ने उन्हें नॉटआउट दिया तो बेन स्टोक्स ने थर्ड अंपायर के पास जाने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग में पाया गया कि गेंद विकेट से दूर जा रही है। यशस्वी जायसवाल अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं.

12:20 PM India vs England Live Score- बेन स्टोक्स ने एक ही ओवर के बाद मार्क वुड को अटैक से हटा दिया है। वुड को पहले ओवर में दो चौके लगे थे। उनकी जगह अटैक पर टॉम हार्टली को लाया गया है। अब रूट और हार्टली एक साथ भारत पर अटैक करेंगे।

12:10 PM India vs England Live Score- रोहित शर्मा ने मार्क वुड के ओवर में लगाए दो चौके। भारत को अगर टारगेट का पीछा करना है तो उन्हें इस जोड़ी से अच्छी शुरुआत चाहिए होगी।

12:05 PM India vs England Live Score- रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतर चुकी है। स्टोक्स ने बिना किसी देरी के पहला ही ओवर जो रूट को थमाया। दूसरे छोर से गेंदबाजी मार्क वुड कर रहे हैं।

11:25 AM India vs England Live Score- जसप्रीत बुमराह ने ओली पोप को 196 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर किया इंग्लैंड की पारी का अंत। पोप ने शानदार पारी खेल इंग्लैंड को 420 के स्कोर तक पहुंचाया। मेहमानों ने भारत के आगे जीत के लिए अब 231 रनों का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की पारी खत्म होने के साथ लंच ब्रेक का भी ऐलान हो गया है।

11:19 AM India vs England Live Score- एक के बाद एक विकेट, अश्विन के बाद रविंद्र जडेजा ने भारत को दिलाई सफलता। पोप एक छोर पर जमें हुए हैं, मगर दूसरे छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। जडेजा ने मार्क वुड को आउट कर भारत को 9वीं सफलता दिलाई।

11:11 AM India vs England Live Score- भारत को टॉम हार्टली के रूप में आखिरकार 8वीं सफलता मिल ही गई है। आर अश्विन ने उन्हें 34 के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड किया। हालांकि ओली पोप अभी भी 195 रन बनाकर क्रीज पर बने हुए हैं।

10:59 AM India vs England Live Score- विकेट को तरसा भारत, अश्विन-जडेजा से लेकर बुमराह सिराज तक अभी तक कोई भी गेंदबाज ओली पोप को परेशान नहीं कर पाया है, वहीं टॉम हार्टली भी अब आकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षर पटेल अभी तक एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें मौका नहीं मिला है। इंग्लैंड का स्कोर 412 रन हो गया है जो दूसरी पारी में भारत में उनका दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले 1961 में कानुपर टेस्ट में उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर 497 रन बनाए थे।

10:50 AM India vs England Live Score- इंग्लैंड ने 96वें ओवर में पूरे किए 400 रन। इसी के साथ भारत पर उनकी लीड 210 रनों की हो गई है। जैसे-जैसे इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा है, भारतीय फैंस की धड़कने उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। पोप 189 और हार्टली 23 रन बनाकर क्रीज पर।

10:40 AM India vs England Live Score- ओली पोप और टॉम हार्टली के बीच 8वें विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी हो गई है। इसी के साथ इंग्लैंड ने भारत पर 200 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली है। अब इस टेस्ट में इंग्लैंड पूरी तरह से बना हुआ है।

10:37 AM India vs England Live Score- चौथे दिन के पहले घंटे का खेल इंग्लैंड के नाम रहा है। मेहमानों ने 1 विकेट खोकर इस दौरान 72 रन बनाए हैं। ओली पोप के साथ अन्य बल्लेबाजों ने भी रन बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पर 388 रन।

10:29 AM India vs England Live Score- नई गेंद लेने के बाद भारत ने बहुत रन लीक कर दिए हैं। पिछले चार ओवर में इंग्लैंड 24 रन बटौर चुका है। अब रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज को अटैक पर लेकर आए हैं। ओली पोप 177 रन बनाकर क्रीज पर।

10:08 AM India vs England Live Score- 86वें ओवर में इंग्लैंड के 350 रन पूरे हो गए हैं। पोप 166 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। इंग्लैंड की लीड अब 160 रनों की हो गई है।

9:51 AM India vs England Live Score- रोहित शर्मा का नई गेंद ना लेने का फैसला टीम इंडिया के काम आया। 83वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने रेहान अहमद (28) को आउट कर इंग्लैंड को 7वां झटका दिया। पोप और रेहान की 64 रनों की साझेदारी इसी के साथ टूटी। बुमराह की यह तीसरी सफलता है।

9:40 AM India vs England Live Score- 80 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 327 रन। नई गेंद ड्यू हो गई है, अब देखना होगा कि रोहित शर्मा नई गेंद कब लेते हैं। पोप 152 और रेहान 23 रन बनाकर क्रीज पर।

9:34 AM India vs England Live Score- जसप्रीत बुमराह की दूसरी गेंद पर एक रन लेकर इंग्लैंड के उप-कप्तान ओली पोप ने 150 रन पूरे कर लिए हैं। वह अभी तक इस टेस्ट मैच में सबसे शानदार बल्लेबाज रहे हैं।

9:32 AM India vs England Live Score- रविंद्र जडेजा की शानदार शुरुआत दिन के पहले ओवर से खर्च किए दो रन। दूसरे छोर से गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करेंगे। देखने वाली बात यह है कि बुमराह को पिच से मदद मिलती है या नहीं।

9:29 AM India vs England Live Score- ओली पोल के साथ रेहान अहमद मैदान पर उतर चुके हैं। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। भारत को दिन के पहले विकेट की तलाश है।

9:00 AM India vs England Live Telecast- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को आप लाइव टीवी पर स्पोर्ट्स-18 के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं, वहीं IND vs ENG Live Streaming आप जियो टीवी पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तीसरे दिन का खेल साढ़े 9 बजे शुरू होगा।

8:49 AM India vs England Live Score- भारत के लिए दूसरी पारी में अश्विन-बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए हैं, वहीं अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को 1-1 सफलताएं मिली है। रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में भी मोहम्मद सिराज का कम यूज किया है। इस इनिंग में अभी तक उन्होंने 3 ओवर गेंदबाजी की है। चौथे दिन की शुरुआत भारत जसप्रीत बुमराह और रवि अश्विन की सफल जोड़ी के साथ ही करना चाहेगा।

8:20 AM India vs England Live Score- ओली पोप ने भारत के खिलाफ दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की है। अश्विन, जडेजा और अक्षर की स्पिन गेंदबाजी के अलावा उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तेज तर्रार गेंदबाजी का भी डट कर सामना किया है। वह नाबाद 148 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

8:05 AM India vs England Live Score- सौरव गांगुली ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। उनका कहना है कि भारत यह सीरीज 4-0 या 5-0 के अंतर से जीतेगा।

7:48 AM India vs England Live Score- हैदराबाद टेस्ट के चौथे दिन भारत की नजरें जल्द से जल्द ओली पोप का विकेट हासिल कर इंग्लैंड को समेटने पर होगी। अगर टीम इंडिया को 150-160 का भी टारगेट मिलता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड प्लेइंग XI-

भारत (प्लेइंग इलेवन):रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जड़ेजा, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (सी), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, मार्क वुड, जैक लीच