India vs England Highlights: ओली पोप ने भारत की टेंशन बढ़ाई, इंग्लैंड ने बनाई 126 रन की बढ़त

India vs England Highlights 1st Test Day 3: इंग्लैंड ने शनिवार को ओली पोप के शतक की बदौलत दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 77 ओवर में 6 विकेट खोकर 316 रन बना लिए हैं। तीसरे दिन स्टंप तक ओली पोप 148 और रेहान 16 रन बनाकर खेल रहे हैं। इंग्लैंड की टीम अब भी भारत से 126 रन से आगे है। भारत ने इंग्लैंड के पहली पारी के 246 रन के जवाब में 436 रन बनाकर 190 रन की बढ़त हासिल की थी।

भारत को दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए ज्यादा इतंजार नहीं करना पड़ा। अश्विन ने राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए क्राउली को पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों आसान कैच आउट कराया। जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट (52 गेंद में 47 रन) को लेंथ गेंद से आउट करने में सफलता हासिल की और फिर नीची रहती गेंद से जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखाया। रूट ने पगबाधा के फैसले को बदलने के लिए डीआरएस भी लिया लेकिन यह सफल नहीं हो सका।

ओली पोप अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान मजबूत दिखाई दिए लेकिन अन्य बल्लेबाजों को मेजबान टीम के अनुभवी स्पिनरों रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा से काफी परेशानी हुई। जडेजा ने लंच के बाद सत्र में जॉनी बेयरस्टो (10) को आउट किया। बेयरस्टो ने पहले तो बाहर जाती गेंद को छोड़ दिया लेकिन अगली स्ट्रेट गेंद पर पगबाधा आउट हो गये।

वहीं अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 12वीं दफा इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का विकेट लिया। लगातार तीन ओवर मेडन जाने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज ने दबाव कम करने के प्रयास में आगे बढ़कर खेलने का फैसला किया लेकिन गेंद उनके बल्ले से निकलकर स्टंप उखाड़ गई। यह दिन का सर्वश्रेष्ठ पल रहा। ओली और बेन फोक्स के बीच शतकीय साझेदारी हुई। अक्षर पटेल ने फोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

इससे पहले सुबह भारत देर तक बल्लेबाजी नहीं कर सका और 54 मिनट में ही बचे हुए तीन विकेट गिर गए। जडेजा की निगाहें चौथा टेस्ट शतक लगाने पर लगी थीं लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके और जो रूट की गेंद पर पगबाधा आउट हुए।

ऑफ स्टंप गेंद को डिफेंड करने के प्रयास में जडेजा फ्रंटफुट पर आ गये लेकिन गेंद ने काफी टर्न लिया और उनके पैड पर लगी। अंपायर क्रिस गाफने ने ऊंगली उठा दी और जडेजा ने रिव्यू लिया जिससे भी स्पष्ट नहीं हुआ तो तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा। अगली ही गेंद पर रूट ने जसप्रीत बुमराह को आउट कर दिया। जिसके बाद रेहान अहमद ने अक्षर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इससे भारत ने एक भी रन जोड़े अंतिम तीन विकेट गंवा दिये।

IND 436

ENG 246 & 316/6

4:46 PM Ind vs Eng Live Score- इंग्लैंड ने तीसरे दिन दूसरी पारी में 77 ओवर में 6 विकेट खोकर 316 रन बना लिए हैं। ओली पोप 148 और रेहान 16 रन बनाकर खेल रहे हैं।

4:28 PM Ind vs Eng Live Score- इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 300 रन पूरे कर लिए हैं। ओली पोप 144 रन पर पहुंच गए हैं।

4:10 PM Ind vs Eng Live Score- विकेटकीपर बल्लेबाज बेन फोक्स 81 गेंद में 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए हैं। अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया।

3:55 PM Ind vs Eng Live Score- इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 66 ओवर में 5 विकेट खोकर 270 रन बना लिए हैं। टीम 80 रन से आगे है।

3:38 PM Ind vs Eng Live Score- इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज ओली पोप 154 गेंद में शतक पूरा कर लिया है। इंग्लैंड की बढ़त 50 के पार पहुंच गई है।

3:26 PM Ind vs Eng Live Score- स्टार बल्लेबाज ओली पोप शतक के करीब पहुंच गए हैं। इंग्लैंड 37 रन से आगे है।

3:05 PM Ind vs Eng Live Score- इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बढ़त हासिल कर ली है। ओली पोप 83 रन बनाकर खेल रहे हैं।

2:44 PM Ind vs Eng Live Score- टी ब्रेक के बाद इंग्लैंड ने काफी संभलकर खेला है। टीम भारत से सिर्फ 4 रन पीछे है।

2:16 PM Ind vs Eng Live Score- तीसरे दिन के दूसरे सेशन में इंग्लैंड ने चार विकेट गंवाए हैं। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 42 ओवर में 5 विकेट खोकर 172 रन बनाए हैं। इंग्लैंड 18 रन पीछे है।

1:53 PM Ind vs Eng Live Score- अश्विन ने बेन स्टोक्स को आउट कर इंग्लैंड को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। इंग्लैंड की आधी टीम 163 के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी है। अब भारत की नजरें तीसरे सेशन में इंग्लैंड की पूरी पारी को समेटने पर होगी।

1:49 PM Ind vs Eng Live Score- ओली पोप (58) के साथ बेन स्टोक्स (6) ने क्रीज पर पैर जमा लिए हैं। टी ब्रेक से पहले भारत को एक और विकेट की तलाश है।

1:27 PM Ind vs Eng Live Score- ओली पोप ने जड़ा अर्धशतक। एक तरफ इंग्लिश बल्लेबाजों का मैदान पर आने जानें का सिलसिल जारी है, वहीं पोप एक छोर को संभाले हुए हैं। वह भारतीय कंडीशन में शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। पोप के टेस्ट करियर की यह 12वीं फिफ्टी है।

1:10 PM Ind vs Eng Live Score- लंच के बाद पहले घंटे का खेल भारत के नाम रहा। जसप्रीत बुमराह ने बेन डकेट और जो रूट को आउट कर भारत को बड़ी सफलताएं दिलाई। पिछले 10 ओवर में भारत ने 37 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए हैं। क्रीज पर ओली पोप के साथ जॉनी बेयरस्टो मौजूद हैं।

12:45 PM Ind vs Eng Live Score- जसप्रीत बुमराह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बेन डकेट के बाद उन्होंने सबसे बड़ी मछली जो रूट के रूप में फंसाया। रूट (2) को LBW आउट कर बुमराह ने मेहमानों को तीसरा झटका दिया है। इंग्लैंड अब लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है।

12:30 PM Ind vs Eng Live Score- 19वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने दिलाई भारत को दूसरी सफलता, किया बेन डकेट का शिकार। इससे पहले 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी बूम-बूम ने डकेट को अपने जाल में फंसाया था, मगर केएस भरत की बात मानकर रोहित ने रिव्यू नहीं लिया था। मगर इस बार रोहित शर्मा को रिव्यू की जरूरत नहीं पड़ी।

12:15 PM Ind vs Eng Live Score- दूसरे सेशन का खेल शुरू हो गया है। भारत इस सेशन में कम से कम तीन इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट करना चाहेगा। अश्विन और बुमराह अलग-अलग छोर से गेंदबाजी की शुरुआत कर रहे हैं।

11:35 AM India vs England Live Score- लंच ब्रेक! इंग्लैंड ने पहले सेशन में दिखाया बैचबॉल अंदाज 15 ओवर में ठोके 89 रन। बेन डकेट 38 तो पोप 16 रन बनाकर क्रीज पर।

11:24 AM India vs England Live Score- इंग्लैंड दूसरी पारी में आक्रामक क्रिकेट खेलता नजर आ रहा है। 13 ओवर में टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 77 रन है। डकेट 35 तो पोप 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

11:17 AM India vs England Live Score- 11वें ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 50 के पार पहुंच गया है। क्रीज पर बेन डकेट के साथ ओली पोप मौजूद हैं।

11:10 AM India vs England Live Score- अश्विन ने भारत को दिलाई पहली सफलता, जैक क्रॉली को 31 के निजी स्कोर पर आउट कर इंग्लैंड को दिया झटका। रोहित शर्मा ने स्लिप में पकड़ा लाजवाब कैच।

10:55 AM India vs England Live Score- इंग्लैंड की दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। डकेट और क्रॉली ने पहले 6 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड का स्कोर 20 रन बना किसी नुकसान के।

10:26 AM India vs England Live Score- 121वें ओवर की आखिरी गेंद पर रेहान अहमद ने अक्षर पटेल को 44 के निजी स्कोर पर बोल्ड कर भारतीय पारी को समेटा। रेहान की यह दूसरी सफलता थी। भारत ने इंग्लैंड पर 190 रनों की बढ़त हासिल की।

10:17 AM India vs England Live Score- जो रूट का कहर, 120वें ओवर में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को आउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों को जगाया है। रूट ने 87 के निजी स्कोर पर जडेजा को LBW आउट किया, वहीं बुमराह गोल्डन डक का शिकार बने। 9 विकेट के नुकसान पर भारत 436 रन।

10:08 AM India vs England Live Score- अक्षर पटेल ने लगाया तीसरे दिन का पहला चौका! रूट और वुड की जोड़ी ने अच्छा खासा दबाव बनाया हुआ था, मगर जैसे ही लीच अटैक पर आए तो अक्षर ने दो चौके लगाकर इस दबाव को कम किया। अक्षर अब 44 के निजी स्कोर पर पहुंच गए हैं। वहीं जडेजा 87 पर बैटिंग कर रहे हैं।

10:05 AM India vs England Live Score- पहले आधे घंटे के खेल में इंग्लैंड की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली है। मार्क वुड और जो रूट ने कसी हुई गेंदबाजी कर भारत को एक भी बाउंड्री नहीं दी है। जडेजा और अक्षर भी संयम के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे दिन के पहले 7 ओवर में भारत ने 6 ही रन बनाए हैं। इंग्लैंड ने इस दौरान दो मेडन ओवर फेंके।

9:45 AM India vs England Live Score- पहले तीन ओवर में रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने कोई रिस्क नहीं लिया है। दोनों बल्लेबाज अपनी आंख जमा रहे हैं। अगले कुछ ओवरों में भी दोनों बल्लेबाजों से डिफेंसिव अप्रोच देखने को मिलेगी।

9:37 AM India vs England Live Score- मार्क वुड ने पहले ओवर से खर्च किया मात्र एक रन, दूसरे छोर से गेंदबाजी का जिम्मा जो रूट संभालेंगे।

9:30 AM India vs England Live Score- इंग्लैंड की टीम के साथ रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की जोड़ी क्रीज पर। भारत की नजरें 500 के पार के स्कोर पर।

9:25 AM India vs England Live Score- घर में 200 रन की लीड लेने के बाद भारत एक भी मैच नहीं हारा है। वहीं इस दौरान टीम 47 मैच जीती है और 10 ड्रॉ रहे हैं। 42 मैच भारत 200 रन की लीड लेने के बाद पारी के अंतर से जीता है।

9:20 AM India vs England Live Score- रविंद्र जडेजा के साथ आज अक्षर पटेल पर भी हर किसी की निगाहें रहेगी। अगर आज वह अर्धशतक भी जड़ते हैं तो कुलदीप यादव को अगले मैच में भी बाहर बैठना पड़ सकता है। अक्षर ने इससे पहले बॉलिंग में 2 विकेट चटकाए थे।

9:00 AM India vs England Live Telecast- इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच को आप लाइव टीवी पर स्पोर्ट्स-18 के विभिन्न नेटवर्क्स पर देख सकते हैं, वहीं IND vs ENG Live Streaming आप जियो टीवी पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तीसरे दिन का खेल साढ़े 9 बजे शुरू होगा।

8:40 AM India vs England Live Score- रविंद्र जडेजा इस टेस्ट मैच में लाजवाब खेल दिखा रहे हैं। पहले गेंदबाजी से तो अब बल्लेबाजी में वह टीम इंडिया की नैया पार लगा रहे हैं। माइकल वॉन ने उन्हें मौजूदा समय का बेस्ट ऑलराउंडर भी घोषित कर दिया है।

8:19 AM India vs England Live Score- भारत ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाया है। जहां इंग्लैंड की ओर से कप्तान बेन स्टोक्स ही 50 रन का आंकड़ा पार करने में सफल रहे थे, वहीं भारत के लिए अभी तक यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा अर्धशतक जड़ चुके हैं। जडेजा 81 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। उनकी नजरें आज अपने चौथे टेस्ट शतक पर होगी।

8:06 AM India vs England Live Score- भारत की नजरें आज जैसे भी 500 रन का आंकड़ा पार करने पर होगी। वहीं अगर टीम इंडिया को 300 से अधिक रन की लीड मिलती है तो इंग्लैंड की पारी से हार की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाएगी।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड प्लेइंग XI-

भारत (प्लेइंग इलेवन):रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जड़ेजा, श्रीकर भरत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (सी), बेन फॉक्स (विकेटकीपर), रेहान अहमद, टॉम हार्टले, मार्क वुड, जैक लीच