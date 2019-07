INDvsENG: भारत की हार के बाद विनोद कांबली ने हार्दिक को लेकर किया ट्वीट

ICC World Cup 2019, India vs England: भारत आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का अपना पहला मैच एजबेस्टन में इंग्लैंड से 31 रन से हार गया। इयोन मोर्गन की टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 7 विकेट पर 337 रन बनाए।

इंडियन स्पिनर्स ने फ्लैट पिच पर ज्यादा रन खर्च किए जबकि मोहम्मद शमी ने वनडे में पहली बार 5 विकेट झटके।

एक समय ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड 400 के आसपास पहुंच जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें रोक दिया। 338 रनों का पीछा करते हुए भारत ने केएल राहुल का विकेट जल्दी खो दिया। इसके बाद रोहित शर्मा 102 और विराट कोहली 66 के बीच 138 रनों की भागीदारी हुई। लेकिन नंबर 1 रैंकिंग पर मौजूद भारतीय टीम 5 विकेट पर 306 रन ही बना सकी।

भारतीय बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी की वजह से आलोचना का शिकार हुए। खासतौर पर अंतिम 5 ओवरों में भारत ने केवल 39 रन बनाए। महेंद्र सिंह धौनी 42 पर नाबाद रहे और केदार जाधव ने नाबाद 12 रन बनाए। इन दोनों के ही बारे में कहा गया कि इन्होंने जीत के लिए जरूरी रन बनाने की कोई इच्छा नहीं जताई।

टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी विनोद कांबली ने इस नजरिये की आलोचना करते हुए कहा भारत जीत के और करीब पहुंचने का प्रयास कर सकता था। हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों पर 45 रन बनकर रास्ता आसान कर दिया था। वह 45वें ओवर में आउट हुए। दो विश्व कप खेलने वाले कांबली के अनुसार, पांड्या के आउट होने के बाद भारत ने जीत की कोई जरूरत और आक्रामकता नहीं दिखाई।

#TeamIndia should have shown intent and tried to get close. @hardikpandya7 tried and played for the win but after his wicket there was no urgency and aggressiveness shown!#CWC19 #IndvsEng #ENGvIND