VIDEO: प्लेइंगXI में नहीं हैं शामिल, फिर भी 'Sir' जडेजा ने किया ये कारनामा 

ICC World Cup 2019, India vs England: भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच में रवींद्र जडेजा टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं है। प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होने के बावजूद उन्होंने मैदान पर कुछ ऐसा किया है, जिससे टीम इंडिया को बड़ी सफलता मिल पाई है। केएल राहुल के सब्सटीट्यूट के तौर पर मैदान में आए जडेजा ने शानदार कैच लपक कर भारत को अहम सफलता दिलवाई है।

केएल राहुल एक कैच को लपकने के चलते चोटिल होकर मैदान से बाहर हैं। केएल राहुल की जगह रवींद्र जडेजा फील्डिंग कर रहे हैं। इसी दौरान इस ऑलराउंडर ने एक शानदार कैच लपक कर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज जेसन रॉय को पवेलियन की राह दिखाई।

जेसन रॉय और जॉनी बेयरेस्टो ने इंग्लैंड टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। जेसन रॉय और जॉनी बेयरेस्टो के बीच रिकॉर्ड 160 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। विराट कोहली विकेट की तलाश में थे और उन पर दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में विराट ने महंगे साबित हो रहे कुलदीप यादव को एक बार फिर से गेंद थमाई। जेसन रॉय ने कुलदीप की गेंद को लॉन्ग ऑफ में खेला। जडेजा दूर से भागते हुए आए और नीचे की तरफ छलांग लगाते हुए जेसन रॉय का शानदार कैच लपका।

जेसन रॉय 66 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रवींद्र जडेजा के इस कैच की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है।

There’s a reason he’s called “Sir” Jadeja. Top top catch !! Game changer — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) June 30, 2019

That was a blinder from Jadeja. Purely his wicket. Time to tighten things. Come on India. #IndvEng — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 30, 2019

Nasser Hussain calling it spot on. A moment of brilliance required in the field, and who else but Sir Jadeja 👏👏👏#ENGvIND #CWC19 — Gaurav Kapur (@gauravkapur) June 30, 2019

If the game cricket had a cheat code



Doesn't play the game still steals the game. Biggest cheat code in the game. #jadeja #WC2019 #INDvENG pic.twitter.com/2OT5QAhHCV — AKrish (@Aluk013zig) June 30, 2019

बता दें कि इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ आईसीसी विश्वकप मुकाबले में यहां रविवार को टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। विराट कोहली ने इस मैच में ऑलराउंडर विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को अंतिम एकादश में मौका दिया है। उन्होंने बताया कि शंकर को अंगूठे में कुछ समस्या है, इसलिए उन्हें बाहर रखा गया है।