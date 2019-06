INDvsENG: विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को मौका, फैन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

ICC World Cup 2019, India vs England: इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने यहां एजबेस्टन मैदान पर रविवार को भारत के साथ जारी आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में के अपने आठवें मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। भारत सेमीफाइनल में जाने से एक अंक की दूरी पर है तो वहीं इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जाने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना होगा।

भारत ने एक बदलाव किया है जबकि इंग्लैंड की टीम दो बदलावों के साथ मैदान में उतरी है। मेजबान टीम ने जेम्स विंस के स्थान पर जेसन रॉय और मोइन अली के स्थान पर लियाम प्लंकेट को मौका दिया है। भारत ने विजय शंकर के स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका दिया है। अपना पहला विश्व कप मैच खेल पंत नम्बर-4 पर बल्लेबाजी करेंगे। विजय शंकर के पांव में तकलीफ थी। दूसरी ओर, इस विश्व कप में एक शतक लगा चुके जेसन रॉय चोट के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।

मौजूदा फॉर्म को अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि अभी तक वह अजेय है। वहीं, इंग्लैंड को श्रीलंका और पाकिस्तान से अप्रत्याशित हार मिली हैं, जिसके कारण उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की स्थिति डगमगाई हुई है। विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग इलेवन में चुना गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं।

Our Playing XI for the game. One change in there #TeamIndia pic.twitter.com/h7jNxExbhd — BCCI (@BCCI) June 30, 2019

इंग्लैंड के खिलाफ भारत की प्लेइंग इलेवन में विजय शंकर की जगह ऋषभ पंत को मौका दिए जाने पर फैन्स की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। हालांकि, अधिकतर फैन्स विजय शंकर के जाने से नाराज नहीं हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को तरजीह दिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं।

Then what about Karthik? — Parthiban kalimuthu (@Parthicoolpot) June 30, 2019

Dk :am I joke to you 😕 — Ashok (@Ashok19846) June 30, 2019

Ridiculous😡 to see Match winner like dinesh Karthik is being ignored😏Anyway good luck #TeamIndia #INDvENG — NaVeeN SrInIvAsAn (@beingnaveen27) June 30, 2019

Today India losse the match. Pant in squad so sad — Parthibansmile (@Parthibansmile3) June 30, 2019

No representation of Tamils in Indian team



VIJAY is a technical sound batsman and a lethal bowler, This is pure politics.



Tamils must raise their voice for it.

Shocking — Chowkidar Nirav Modi (@niiravmodi) June 30, 2019

Vijay Shankar ko khilao.... — Rushank (@rushank_97) June 30, 2019

Aa gya Rishabh pant...

But whats wrong with dinesh karthik... He is so unlucky guy — Dhiraj (@nimjedhiraj1) June 30, 2019

Dk🙄🙄so sad for him.... — gokul s (@gokulsuriya57) June 30, 2019

DK best than PANT in chasing. — Nagapandi K (@nagapandi007) June 30, 2019

i think D.K is an better option than pant — Ganesh27 (@Ganesh2718) June 30, 2019

Sir I know bad news for Dinesh Karthik...why always niglat Dinesh Karthik — Vishvakiran Jadhav (@Vishvakiran) June 30, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार हैं:

भारत : रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह।

इंग्लैंड : जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, जो रूट, इयोन मॉर्गन (कप्तान), बेन स्टोक्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), लियाम प्लंकेट, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड।