DRS नहीं लेने पर महेंद्र सिंह धौनी हुए ट्रोल, जानें क्या है पूरा मामला

ICC World Cup 2019, India vs England: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को एक बार फिर से फैन्स की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। हालांकि, इस बार उनकी कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी फैन्स ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। सिर्फ धौनी को ही नहीं, बल्कि अंपायर अलीम डार को भी जमकर ट्रोल किया गया है। रविवार को वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) इंग्लैंड और भारत के मैच के दौरान एक डीआरएस (DRS) को लेकर धौनी और डार को ट्रोल किया जा रहा है।

मैच के 11वें ओवर में जेसन रॉय मोहम्मद शमी की गेंद सो स्मैश करना चाहते थे, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा लिया और धोनी की तरफ गई। अपील की गई, लेकिन अलीम डार ने उंगली नहीं उठाई।

महेंद्र सिंह धौनी रिव्यू के लिए सुनिश्चित नहीं थे, लेकिन कोहली उत्साही थे। उन्होंने मामला थर्ड अंपायर की तरफ भेज दिया। पता चला कि गेंद ने उनके बल्ले का किनारा नहीं लिया बल्कि उनके ग्ल्व्स को छुआ था। इसलिए धौनी ने रिव्यू का इशारा नहीं किया था। जेसन रॉय के आउट होने के बाद भी धौनी ने रिव्यू नहीं लिया, इसके लिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। वहीं, साथ ही अंपायर अलीम डार को भी गलत निर्णय देने के चलते काफी खरी-खोटी सुनाई जा रही है।

Dhoni and Aleem Darr are both stupid #INDvENG 🙄 — sweety (@piggy_chopps) June 30, 2019

wo umpire to khaddooss hi hai.. 😷 bhot wrong decision deta hai.. — Nis Loves Priyanka ❤ (@pcmaniac_nisarg) June 30, 2019

Dhoni should retire immediately aftwr this world cup..or he should be dropped and made a waterboy for next matches.#INDvENG — Arindam (@Arindam46505453) June 30, 2019

Dear Pakistani Cricket Supporters,

We are doing all the things, but your own guy Aleem Dar is against You

So don't blame us 😊#INDvENG @PakistanCrikcet pic.twitter.com/C9wTQSpfyz — Sivakumar (@sive_Tweety) June 30, 2019

Every Pakistani want's INDIA to win today except Aleem Dar. Clear deflection from gloves and he has given wide 😑#INDvENG pic.twitter.com/gIiKro4z6W — Rajarshi Gupta (@RajarshiG21) June 30, 2019

बता दें कि भारत के लिए ऋषभ पंत को विजय शंकर की जगह खिलाया गया है। विराट कोहली ने उनके बारे में कहा कि वह बेखौफ खिलाड़ी हैं और छोटी बाउंड्री उनकी मदद करेगी। रनों का पीछा करने के मामले में कोहली ने कहा, हमें रनों का पीछा करना पसंद है, लेकिन ईमानदारी की बात है कि हम पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। हमने विपक्षी टीमों पर फोकस नहीं किया है, इसलिए हम अब तक सफल रहे हैं।

वहीं, मेजबान इंग्लैंड के लिए टूर्नामेंट में बने रहने के लिए यह मैच जीतना जरूरी है। लगातार दो मैच हारने से इंग्लैंड की स्थिति खराब हो गई है। जेसन रॉय की टीम में वापसी से टीम को सहारा मिलेगा। लियाम प्लेंकट भी मोइन अली की जगह टीम में हैं। इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने कहा, मोइन की जगह प्लेंकट को लाना रणनीतिक मूव है। हमने टीम का संयोजन दोबारा बनाया है।