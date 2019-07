IND vs ENG ICC World Cup 2019: भारत की हार से बौखलाए वकार यूनिस, लगाया ये बड़ा इल्जाम

IND vs ENG ICC World Cup 2019: पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वकार यूनिस ने भारत की विश्व कप में इंग्लैंड के हाथों हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम की खेल भावना पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान इस मैच में भारत का समर्थन कर रहा था क्योंकि इसमें जीत से सरफराज अहमद की अगुवाई वाली टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बढ़ जाती।

भारत हालांकि रविवार को 338 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पांच विकेट पर 306 रन ही बना पाया और उसे टूर्नामेंट में पहली हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कोच वकार ने ट्विटर पर अपनी खुन्नस निकाली। उन्होंने लिखा, 'ये मायने नहीं रखता कि तुम कौन हो.. आप जीवन में क्या करते हो इससे पता चलता है कि तुम कौन हो.. मुझे इसकी चिंता नहीं है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है या नहीं लेकिन एक बात पक्की है... कुछ चैंपियन्स की खेल भावना की परीक्षा ली गई और वे उसमें बुरी तरह असफल रहे।'

It's not who you are.. What you do in life defines who you are.. Me not bothered if Pakistan gets to the semis or not but one thing is for sure.. Sportsmanship of few Champions got tested and they failed badly #INDvsEND #CWC2019 — Waqar Younis (@waqyounis99) June 30, 2019

इससे पहले पूर्व क्रिकेटर बासित अली और सिकंदर बख्त ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर रखने के लिये भारतीय टीम इंग्लैंड से हार सकती है। इंग्लैंड के अब 10 प्वॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान से एक प्वॉइंट अधिक है। इंग्लैंड को अब अगला मैच न्यूजीलैंड से खेलना है जबकि पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। वकार इस ट्वीट पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया है। एक भारतीय फैन ने लिखा कि अपनी टीम कुछ कर नहीं पाई और ऐसी बकवाल बातें बोल रहे हैं।

वकार के ट्वीट पर लोगों ने किए कुछ ऐसे कमेंट्सः

Khud Ki team ne jhande gaade hain jo dusro pe bakwaaaas karne chale aaye? 😁 — Shivanshi Dixit (@ShivanshiDixit) July 1, 2019

Team tumhari ganda khele tab bhi tum logo ne rona hota hai aur jab doosrei ki khele tab bhi , bloody classless people.! I wonder if there are free minded people exist in Pakistan .!?? — Aman singh (@jay97aman) June 30, 2019

Very irresponsible tweet. Who are u pass such judgement? If ur team suspect any foul play, lodge a complaint with ICC, let them investigate. There are hundreds of instances where ur team have collapsed like a pack of cards from a winning situation. Shall we pass the judgement? — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 1, 2019