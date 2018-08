india vs england 4th test: विराट कोहली की खास 'डबल सेंचुरी', सचिन-द्रविड़ के साथ खास क्लब में हुए शामिल

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को रिकॉर्ड्स बनाने की आदत सी हो गई है, बल्ले के साथ भी और मैदान पर फील्डिंग के दौरान भी। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज के चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन विराट के नाम एक खास डबल सेंचुरी जुड़ गई है। विराट कोहली ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान दो कैच लपके। जोस बटलर का कैच लपकते ही विराट ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 कैच पूरे कर लिए।

विराट ने बटलर के अलावा एलिस्टेयर कुक का कैच लपका था, जो उनका 199वां कैच था। इस कैच के साथ विराट अब राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ एक खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं। भारत की ओर से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कैच लेने का रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के नाम दर्ज है। राहुल द्रविड़ के खाते में 334 कैच हैं, जबकि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 261 कैच लपके हैं। तेंदुलकर के नाम वहीं 256 कैच हैं।

Most International catches for India as a fielder:



334 ~ Dravid

261 ~ Azhar

256 ~ Sachin

200 ~ Kohli*