india vs england 4th test: कुरैन को आउट कर कुंबले, भज्जी और बेदी के साथ इस खास क्लब में शामिल हुए आर अश्विन

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच साउथम्प्टन में खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला। तेज गेंदबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के आठ विकेट लिए, तो आर अश्विन के खाते में दो विकेट आए। अश्विन ने मैच का सबसे बड़ा विकेट लेते ही एक खास क्लब में एंट्री भी कर ली। सैम कुरैन को आउट करते ही अश्विन ने भारत के बाहर खेले गए टेस्ट मैचों में 101 विकेट पूरे कर लिए।

भारत से बाहर भारतीय स्पिनरों द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लेने की खास लिस्ट में अब अश्विन चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारत से बाहर ये अश्विन का 101वां विकेट था। इससे पहले अनिल कुंबले ने 269 और हरभजन सिंह ने 152 विकेट लिए हैं। वहीं बिशन सिंह बेदी के खाते में भारत से बाहर 129 विकेट हैं। अश्विन ने कुरैन को आउट करते ही बी चंद्रशेखर को पीछे छोड़ दिया, भारत से बाहर जिनके खाते में 100 विकेट हैं।

Most wickets by Indian spinners in away Tests:



269 Anil Kumble

152 Harbhajan Singh

129 Bishen Bedi

101* Ravichandran Ashwin

100 Bhagwath Chandrasekhar



