2018 India vs England test series: विराट एंड कंपनी ने जमकर की प्रैक्टिस, देखें वीडियो और तस्वीरें

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। पहले तीन मैचों के बाद मेजबान इंग्लैंड ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। भारत ने नॉटिंघम में खेला गया तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज में वापसी तो की, लेकिन अभी भी काफी मशक्कत करना बाकी है। चौथा टेस्ट मैच 30 अगस्त से साउथम्प्टन में खेला जाना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया ने जमकर पसीना बहाया।

भारतीय टीम ने विराट कोहली की अगुवाई में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान टीम में शामिल किए गए पृथ्वी शॉ भी नेट्स पर बैटिंग करते हुए नजर आए। प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह समेत सभी क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया। बीसीसीआई के ट्विटर हैंडल से प्रैक्टिस सेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए गए हैं।

Young @PrithviShaw gearing up for the nets session here at The Ageas Bowl.#ENGvIND pic.twitter.com/p5DdaReDrJ — BCCI (@BCCI) August 27, 2018