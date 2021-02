India vs England 2nd Test Match: मैच के बीच जब दोनों हाथ पर चलने लगे बेन स्टोक्स- देखें Photos

भारत और इंग्लैंड के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन बेन स्टोक्स ने फील्डिंग के दौरान ऐसा कुछ किया कि उनका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। स्टोक्स मैच के दौरान अचानक से अपने दोनों हाथ पर चलने लगे। उनका यह वीडियो लाइव मैच के दौरान काफी बार दिखाया गया।

#INDvsENG Now that's some serious fitness there, Ben Stokes. 💪🏼🔥#GymGoals #MondayMotivation



Kohli and Ashwin had better score double hundreds, just to be safe. 🤪 /11 pic.twitter.com/vc0AMQMWAF