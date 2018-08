india vs england test series: मैन ऑफ द मैच के लिए मिली शैंपेन के साथ विराट ने किया ऐसा- देखें video

भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज जारी है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच 203 रनों से जीत लिया था। कप्तान विराट कोहली को इस टेस्ट में मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में वापसी की हालांकि इंग्लैंड अभी भी 2-1 से आगे है। विराट को मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के तौर पर शैंपेन मिली थी। अपना मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड तो उन्होंने पत्नी अनुष्का शर्मा को डेडिकेट कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं विराट ने शैंपेन के साथ क्या किया।

मैच प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद विराट शैंपेन लेकर हेड कोच रवि शास्त्री के पास पहुंच गए और शैंपेन उनको ही थमा दी। अचानक विराट से शैंपेन मिलने पर शास्त्री एकदम चौंक गए। इस दौरान दोनों का रिऐक्शन कुछ ऐसा था कि आपको भी हंसी आ जाएगी।

