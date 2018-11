VIDEO: इस कंगारू गेंदबाज ने पृथ्वी शॉ को क्लीन बोल्ड कर दिलाई शेन वॉर्न की याद

भारत और क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया XI के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे अभ्यास मैच में शेन वॉर्न के 'बॉल आॅफ द सेंचुरी' की याद आ गई। अभ्यास मैच के दूसरे दिन क्रिकेट आॅस्ट्रेलिया XI के युवा लेग स्पिनर डैनियल फैलिंस ने भारतीय ओपनर पृथ्वी शॉ को जिस बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड किया, वह शेन वॉर्न द्वारा साल 1993 के एशेज सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान माइक गैटिंग को फेंकी गई 'करिश्माई गेंद' से काफी हद तक मिलती-जुलती थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से डैनियल फैलिंस की इस गेंद का वीडियो शेयर किया।

Prithvi Shaw's entertaining knock comes to an end, bowled around his legs by Fallins!



And here comes Kohli... Watch LIVE: https://t.co/bRjvo3LvLP #CAXIvIND pic.twitter.com/JviE6uc28R