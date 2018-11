ind vs ca xi: बारिश फिर बनी विलेन, भड़के फैन्स ने कर डाले ऐसे कमेंट्स

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 6 दिसंबर से होना है। टेस्ट सीरीज से पहले भारत को आज से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना है। सिडनी में लगातार हो रही बारिश के चलते मैच में टॉस तक नहीं हो सका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने अपने ट्विटर हैंडल से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का वीडियो और तस्वीरें शेयर की हैं, जिसको लेकर फैन्स काफी नाराज हो रहे हैं।

दरअसल दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जब टीम इंडिया गई थी, तब भी उन्हें ज्यादा प्रैक्टिस मैच खेलने का मौका नहीं मिला और इसका असर टेस्ट सीरीज में टीम के प्रदर्शन पर पड़ा था। ऐसे में एक बार फिर खराब मौसम के चलते टीम इंडिया को कम प्रैक्टिस मैच की कमी खल सकती है। भारत को पहला मैच एडिलेड में खेलना है। ऐसे में फैन्स जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिस मैच सिडनी में क्यों रखा गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में लगातार बारिश को लेकर फैन्स काफी निराश भी हैं।

The SCG under a cloud cover at the moment. Stay tuned for further updates from the tour game against CA XI 🌧️🌧️ pic.twitter.com/fRYmyb1VGD — BCCI (@BCCI) November 27, 2018

Pouring! Grim chances of play here. pic.twitter.com/kgzfnFLx21 — BCCI (@BCCI) November 27, 2018

जानिए लोगों ने किस तरह के कमेंट्स किए हैं...

Should’ve played the warm up here ind Adelaide, it’s where the first test will be and there is not a drop of rain here in sight! — Adelaide Sports (@SportsAdelaide) November 28, 2018

Poor scheduling @BCCI.

What is the point of starting the tour with T20's and then moving to tests. Either start with tests or end with tests. Why so mixed up? @cricketaakash @bhogleharsha @BoriaMajumdar. @imVkohli — Vedansh Pujara (@Vpuj) November 27, 2018

Another tour game is likely to wash out and because of the lack of practice team suffers.. — Vipin Bajaj (@iamvipin44) November 27, 2018