INDvsBAN: राजकोट टी20 पर चक्रवात का साया, जानिए मौसम का ताजा अपडेट

India vs Bangladesh, 2nd T20I at Rajkot: भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में खेला जाएगा। गुरुवार (7 नवंबर) को खेले जाने वाले इस टी-20 मैच में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गया पहला टी-20 मैच भी वायु प्रदूषण की वजह से प्रभावित रहा था। अब राजकोट में होने वाले दूसरे टी-20 में भारी बारिश का खतरा बताया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक, चक्रवात 'महा' मैच दिन ही यानि 7 नवंबर को गुजरात के तट से टकराने की संभावना है, जिससे राज्य में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार 'महा' पोरबंदर और दीव के बीच गुरुवार तड़के चक्रवातीय तूफान के रूप में गुजरात के तट से टकराएगा। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में शाम सात बजे से मैच शुरू होगा।

फिलहाल की स्थिति के अनुसार 'महा' अरब सागर में अत्यंत गंभीर चक्रवातीय तूफान और यह पोरबंदर से लगभग 660 किमी की दूरी पर है। भविष्यवाणी के अनुसार गुजरात तट से टकराने से पहले यह कमजोर होकर चक्रवातीय तूफान रह जाएगा। भारतीय मौसम विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार इस चक्रवातीय तूफान के कारण राजकोट सहित गुजरात के अधिकांश जिलों में छह और सात नवंबर को हल्की से लेकर औसत बारिश होने की संभावना है।

ECSC MAHA over Arabian Sea about 640 km west-southwest of Porbandar at 1430IST of 5th, to weaken and cross Gujarat coast around morning hours of 7th November. Depression over BoB about 270 km WNW of Maya Bandar, to intensify gradually. pic.twitter.com/ffOP3163hM