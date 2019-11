INDvsBAN: पिच देखकर प्लेइंगXI का फैसला लेंगे रोहित शर्मा, ऐसे हो सकते हैं बदलाव

India vs Bangladesh, 2nd T20I at Rajkot: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी लाइन-अप में कोई परेशानी नहीं दिखती, लेकिन उन्होंने गुरुवार (7 नवंबर) को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए टीम में तेज गेंदबाजों के संयोजन में बदलाव का संकेत दिया। भारत ने दिल्ली की पिच पर 148 रन बनाए थे और 19वें ओवर में तेज गेंदबाज खलील अहमद पर मुशफिकुर रहीम द्वारा लगाई गई चार बाउंड्री ने मैच का रूख बदल दिया। रोहित बल्लेबाजी लाइन अप में कोई बदलाव नहीं चाहते जिसमें सीनियर सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं।

रोहित ने मैच से पूर्व कहा, ''हमारी बल्लेबाजी अच्छी दिखती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी बल्लेबाजी में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। हम पिच का आकलन करेंगे और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि बतौर टीम हम क्या कर सकते हैं।'' उन्होंने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ऐसा हो सकता है कि शार्दुल ठाकुर को खलील की जगह उतारा जाए।

कप्तान ने कहा, ''पिछले मैच में हम जिस तेज गेंदबाजों के संयोजन के साथ खेले थे, वो दिल्ली की पिच के हिसाब से था। हम आज फिर पिच देखेंगे और फिर हम सोचेंगे कि हमें अपने गेंदबाजी लाइन-अप में क्या करने की जरूरत है।''

रोहित को उम्मीद है कि राजकोट की पिच कोटला से कहीं बेहतर होगी। उन्होंने कहा, ''पिच अच्छी दिखती है। राजकोट हमेशा ही बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच रही है और इससे गेंदबाजों को भी थोड़ी मदद मिलती है। यह अच्छी पिच होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो दिल्ली में देखा, यह उससे बेहतर होगी।''

