INDvsBAN: रोहित के शतक और बुमराह की यॉर्कर से भारत सेमीफाइनल में 

ICC World Cup 2019, India vs Bangladesh: भारत ने मंगलवार (2 जुलाई) को बांग्लादेश को रोमांचक मैच में 28 रनों से मात दी। इसी के साथ भारत ने आईसीसी विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है।

भारत ने बांग्लादेश के सामने 315 रनों का लक्ष्य दिया था। बांग्लादेश ने इस टारगेट को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष किया, लेकिन 48 ओवरों में सभी विकेट खोकर 286 रन ही बना सकी। इस जीत के बाद भारत के आठ मैचों में छह जीत, एक हार और एक रद्द मैच के बाद 13 अंक हो गए हैं। वह दूसरे स्थान पर ही कायम हैं।

रोहित बने 'मैन ऑफ द मैच'

रोहित शर्मा ने 92 गेंद में पांच छक्कों और सात चौकों की मदद से 104 रन की पारी खेलने के अलावा साथी सलामी बल्लेबाज राहुल (77) के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने नौ विकेट पर 314 रन बनाए। रोहित का मौजूदा विश्व कप में यह चौथा शतक है और उन्होंने एक विश्व कप में सर्वाधिक चार शतक के श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। रोहित साथ ही मौजूदा टूर्नामेंट में 544 रन के साथ सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए। अपनी इस शानदार पारी के लिए रोहित शर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' मिला।

पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को हासिल करनी होगी

बांग्लादेश को इससे झटका लगा है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उसे अब पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में जीत हासिल करनी होगी साथ ही दूसरी टीमों के मैचों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा।

भारत ने टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी

एजबेस्टन में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत बल्लेबाजी चुनी। रोहित शर्मा (104) और लोकेश राहुल (77) ने टीम को शानदार शुरुआत दी। लेकिन, बाद में रफ्तार ऐसी ही नहीं रह सकी। आखिरी के पांच ओवरों में भारतीय टीम 35 रन ही बना सकी और चार विकेट गंवा बैठी। बांग्लादेश के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान ने 10 ओवरों में 59 रन देकर पांच विकेट लिए। आखिरी ओवर में रहमान ने सिर्फ तीन रन दिए और दो विकेट लिए। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 314 का स्कोर खड़ा किया।

All smiles for India as they secure qualification to the semi-finals 😄 #CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/urrRjxeO8t — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 2, 2019

बांग्लादेश की तरफ से शाकिब ने फिर दिखाया दम

लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश जानती थी कि इस मैच में जीत हासिल करने के लिए एक बार फिर शाकिब को कमाल करना होगा। शाकिब ने अच्छी बल्लेबाजी की और जब तक मैदान पर थे टीम की उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 34वें ओवर की पांचवीं गेंद पर शाकिब को आउट कर बांग्लादेश की जीत की उम्मीदें खत्म कर दीं। शाकिब ने 74 गेंदों का सामना किया और छह चौकों की मदद से 66 रन बनाए। उनके जाने के बाद सब्बीर रहमान (36) और मोहम्मद सैफउद्दीन (नाबाद 51) ने संघर्ष जारी रखा, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 48वें ओवर की आखिरी दो गेंदों पर दो विकेट लेकर सैफउद्दीन की बेहतरीन पारी को जाया कर भारत को जीत दिलाई।

जसप्रीत बुमराह की डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी

शब्बीर और सैफउद्दीन ने सातवें विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की। बुमराह ने 245 के कुल स्कोर पर इस साझेदारी को तोड़ा। सैफउद्दीन ने फिर रुबेल हुसैन (9) के साथ मिलकर टीम को जीत के रास्ते पर बनाए रखा। यहां भी बुमराह ने बेहतरीन यॉर्कर से रुबेल को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर मुस्ताफीजुर रहमान को बोल्ड कर भारत को जीत दिलाई और सैफउद्दीन को मायूस किया। सैफउद्दीन ने अपनी नाबाद पारी में 38 गेंदों का सामना किया और नौ चौके मारे।

जसप्रीत बुमराह ने चार विकेट लिए। हार्दिक पांड्या ने भी बांग्लादेश के तीन अहम विकेट अपने नाम किए। युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को एक विकेट मिला।

🗣 "What a way to end a cricket match!"@Jaspritbumrah93 goes bang 💥 bang 💥 to end an exciting clash against Bangladesh at Edgbaston #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/lvorQK66UZ — ICC (@ICC) July 2, 2019

तमीम इकबाल ने रोहित शर्मा को दिया जीवनदान

रोहित शर्मा को शुरुआत में एक जीवनदान भी मिला। तमीम ने उनका कैच छोड़़ दिया। यहां रोहित सिर्फ नौ रनों के निजी स्कोर पर थे। रोहित ने जीवनदार का फायदा उठाया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने 29वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लेकर इस विश्व में अपना चौथा और कुल 26 शतक पूरा किया। अगले ओवर में वह सरकार की गेंद पर लिटन को कैच देकर पवेलियन लौट लिए। उन्होंने राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन जोड़े। यह विश्व कप में भारत के लिए पहले विकेट की अभी तक की सबसे बड़ी साझेदारी है।