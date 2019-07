INDvsBAN: एक वर्ल्ड कप में 4 शतक जड़कर रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, गांगुली को छोड़ा पीछे

ICC World Cup 2019, India vs Bangladesh: टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मंगलवार को बर्मिंघम में खेले जा रहे वर्ल्ड कप मैच में एक बार फिर शानदार शतकीय पारी खेली। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 104 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी में रोहित शर्मा ने 7 चौके और 5 छक्के जड़े। इस शतक को जड़ने के साथ ही रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास रच दिया है।

वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा का यह चौथा शतक है। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका (122*), पाकिस्तान (140) इंग्लैंड (102) और बांग्लादेश (104) शतक जड़े हैं। इसी के साथ रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के संस्करण में चार शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं।

रोहित शर्मा से पहले श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 2007 के वर्ल्ड कप में 4 शतक जड़े थे। वहीं, सौरव गांगुली ने 2003 के वर्ल्ड कप में तीन शतक जड़े थे। अब रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ शतक जड़कर सौरव गांगुली को पीछे छोड़ दिया है और कुमार संगकारा के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।

रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप में शतक

यह रोहित शर्मा की बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी है। यह उनकग 26वां वनडे शतक है। वहीं वर्ल्ड कप इतिहास में उनका 5वां शतक है। अगर वह एक और शतक जड़ देते हैं तो सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर लेंगें।

6 - सचिन तेंदुलकर (44 पारी)

5 - रिकी पोंटिंग (42 पारी)

5 - कुमार संगकारा (35 पारी)

5 - रोहित शर्मा (15 पारी)

रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप 2019 में अबतक की पारियां

122* - दक्षिण अफ्रीका

57 - ऑस्ट्रेलिया

140- पाकिस्तान

1 - अफगानिस्तान

18- वेस्टइंडीज

102- इंग्लैंड

104- बांग्लादेश

Century for Rohit Sharma!



He becomes just the second player to score four hundreds in a single World Cup campaign.



What a tournament he's having.#CWC19 | #BANvIND pic.twitter.com/Lk8otZxgoQ