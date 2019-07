INDvsBAN: संजय मांजरेकर पर भड़के रवींद्र जडेजा, ट्वीट कर लगाई फटकार

ICC World Cup 2019, India vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़िय़ों की आलोचना करना कमेंटेटर संजय मांजरेकर को काफी महंगा पड़ गया है। विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारत की हार के बाद से मांजरेकर कुछ खिलाड़ियों की काफी आलोचना कर रहे थे, जिसमें अनुभवी महेंद्र सिंह धौनी और सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल भी शामिल हैं। ऐसे में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बुधवार को खिलाड़ी से कमेंटेटर बने संजय मांजरेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस पूर्व बल्लेबाज की बकवास काफी सुन ली।

पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने ज कहा था कि वह इस वक्त ऐसे खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन में नहीं देखना चाहते जो टुकड़ों में परफॉर्म करता हो। मांजरेकर ने कहा था कि मुझे वह खिलाड़ी नहीं पसंद जो किश्तों में परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आजकल जडेजा वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं। मैं या बल्लेबाज को चाहूंगा या गेंदबाज को।

संजय मांजरेकर के इस कमेंट पर रवींद्र जडेजा बुरी तरह भड़क गए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए मांजरेकर को जमकर खरी-खोटी सुनाई है। जडेजा ने संजय मांजरेकर को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- 'मैं आपसे दोगुने मैच खेल चुका हूं। ऐसे लोगों का सम्मान करना सीखें, जिन्होंने कुछ हासिल किया है। मैंने आपके वर्बल डायरिया के बारे में बहुत सुना है।'

Still i have played twice the number of matches you have played and i m still playing. Learn to respect ppl who have achieved.i have heard enough of your verbal diarrhoea.@sanjaymanjrekar — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) July 3, 2019

बता दें कि रवींद जडेजा ने विश्व कप 2019 में अब तक कोई मैच नहीं खेला है। लेकिन वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने बढ़िया फील्डिंग की है। वह 151 वनडे खेल चुके हैं। उन्होंने 2035 रन बनाए और 174 विकेट लिए। मांजरेकर ने 74 वनडे खेले और 1994 रन बनाए। उन्होंने एक विकेट भी लिया।

गौरतलब है कि संजय मांजरेकर को महेंद्र सिंह धौनी के स्ट्राइक रेट और स्ट्राइक रोटेट न करने पर आलोचना करने के लिए भी ट्रोल किया गया था। 2019 के विश्व कप में अब तक धौनी की स्ट्राइक रेट धीमी रही है। धौनी की पारी को लेकर भी संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया था। संजय मांजरेकर ने स्पिन के खिलाफ धौनी की स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठाए।

Here’s something interesting about Dhoni -. 41 off 87 balls v spin this WC. But in the warm up games 69 off 56 balls v spin. That tells me it’s mental too. He does not put his wicket on the line as much in the big games.#ICCCWC2019 — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 2, 2019

भारत और बांग्लादेश के दौरान संजय मांजरेकर की कमेंट्री को लेकर भी उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था।

Even after today’s win a few issues that need to be addressed for India to become a fool proof team. Rahul still not convincing as opener, Shami as death bowler is a concern now & the Dhoni conundrum#teamIndia — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) July 2, 2019

Sanju Manju is so bad that even fans are muting @StarSportsIndia Hindi.



Let's try this. The next time Sanjay Manjrekar comes on commentary, Mute commentary, take a pic. Tweet with #SackManjrekar



If you don't like this senseless commentary do it. RT & Spread too. #IndvBan pic.twitter.com/mOP0K9lmJp — Prabhu (@Cricprabhu) July 2, 2019

This man has scored only one century in his entire life in ODI careers as a batsman and was sent out of team after 70 worst performances in ODIs and commenting on others He is unfit to be in cricket ground — Subhashish Ghosh 🏹 (@sghoshMr) July 2, 2019

मंगलवार को महेंद्र सिंह धौनी ने बांग्लादेश के खिलाफ 33 गेंदों पर 35 रन की पारी खेली। यह पारी एजबेस्टन की फ्लैट पिच पर खेली गई। बेशक भारत यह मैच 28 रनों से जीत गया, लेकिन इसे लेकर भी धौनी की आलोचना हुई। इसमें भी भारतीय गेंदबाजों का अहम रोल रहा।