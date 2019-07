INDvsBAN: 'मैन ऑफ द मैच' रोहित ने जीत के बाद शतक को लेकर दिया ये बयान

India vs Bangladesh, ICC World Cup 2019: बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेल भारत को आईसीसी विश्व कप-2019 के सेमीफाइनल में पहुंचाने वाले सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इस विश्व कप में अपने चार शतक पूरे कर लिए हैं और वह एक विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में श्रीलंका के कुमार संगाकारा के बराबर आ गए हैं। लेकिन रोहित ने कहा है कि वह इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देते और जिस मैच में खेल रहे हैं उसमें अच्छा करने की कोशिश करते हैं।

रोहित शर्मा को एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए इस मैच में 104 रनों की पारी के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

The leading run-scorer at #CWC19 is today's Player of the Match! #TeamIndia | #BANvIND pic.twitter.com/P1YDrqyKZc

पुरस्कार लेने के बाद जब उनसे एक विश्व कप में चार शतक लगाने के मामले पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मुझे लगा कि मैंने सिर्फ आज ही शतक लगाया है। मेरा मंत्र है कि अतीत में जो हो गया सो हो गया। जो बल्लेबाज फॉर्म में हैं उन्हें अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना होगा। मुझे अब अगले मैच पर ध्यान देने की जरूरत है।”

अपने इस शतक के बारे में रोहित ने कहा, “यह अच्छा अहसास है। यह बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिच थी। मैंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में जब शतक जमाया था तब मैंने समय लिया था। इंग्लैंड के खिलाफ भी मैंने ऐसा ही किया था। पिचे में दोहरी तेजी थी ओर उन्होंने स्थिति का बेहतरीन उपयोग किया।”

Another brilliant innings 👏

Another brilliant century 💯@ImRo45 got #TeamIndia off to a flying start.

See their best shots here! #CWC19 pic.twitter.com/IKHM8lXtZ8