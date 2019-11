IND vs BAN, 2nd T20 LIVE: बांग्लादेश के ओपनरों ने टीम को दी आक्रामक शुरुआत

भारत और बांग्लादेश(India vs Bangladesh) के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोशिएसन स्टेडियम में टी-20 सीरीज का दूसरा मैच शुरू हो गया है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमों ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है।

भारत के पास इस सीरीज में वापसी करने का यह आखिरी मौका है। भारत अगर यह मैच हारता है तो सीरीज भी हार जाएगा। वहीं भारत इस मैच में अगर जीत हासिल कर लेता है तो 10 नवंबर को नागपुर में होने वाला तीसरा मैच निर्णायक मैच हो जाएगा।

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए यहां CLICK करें-

India vs Bangladesh 2nd T20I: Follow live score and updates from Saurashtra Cricket Association Stadium Rajkot-

07.23 PM: बांग्लादेश के ओपनरों की तेज बल्लेबाजी जारी है। इसमें मोहम्मद नईम काफी तेज बल्लेबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश का स्कोर पांच ओवरों की समाप्ति के बाद 41-0 है।

07.09 PM: बांग्लादेश के ओपनरों ने शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करते हुए पहले दो ओवरों में 20 रन बटोर लिए। मोहम्मद नईम ने तेज गेंदबाज खलील अहमद की पहली तीन गेंदों पर तीन चौके बटोरे।

07.00 PM: दोनों टीमें मैदान पर पहुंच चुकी हैं। और इसके साथ ही दोनों टीमों के बीच मैच शुरू हो गया है। बांग्लादेश के लिए मोहम्मद नईम और लिटन दास ने पारी की शुरुआत की है।

06.35 PM: भारत की प्लेइंग इलेवन- रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, लोकेश राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, क्रुणाल पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, खलील अहमद।

2nd T20I. India XI: R Sharma, S Dhawan, KL Rahul, S Iyer, R Pant, S Dube, K Pandya, W Sundar, Y Chahal, D Chahar, K Ahmed https://t.co/KmSUG7Dmy7 #IndvBan @Paytm — BCCI (@BCCI) November 7, 2019

06.35 PM: बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन-लिटन दास, मोहम्मद नईम, सौम्या सरकार, मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), महमूदुल्लाह (कप्तान), आफिफ हुसैन, मोसद्देक हुसैन, अमीनुल इस्लाम, शहाबुल इस्लाम, मुस्ताफिजुर रहमान, अल-अमीन हुसैन।

2nd T20I. Bangladesh XI: L Das, M Naim, S Sarkar, M Rahim, Mahmudullah, A Hossain, M Hossain, A Islam, S Islam, M Rahman, Al-Amin Hossain https://t.co/KmSUG7Dmy7 #IndvBan @Paytm — BCCI (@BCCI) November 7, 2019

06.30 PM: भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।