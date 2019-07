World Cup 2019: धौनी की एक झलक देखने के लिए 3860 KM की यात्रा करके इंग्लैंड पहुंची फैन

आईसीसी विश्व कप-2019 में एजबेस्टन क्रिकेट मैदान पर भारत और बांग्लादेश के बीच हुए मैच के दौरान स्टेडियम में स्पेन का झंडा देखा जाना थोड़ा आश्चर्य भरा था। यह एक क्रिकेट मैच था और जब भी खेल प्रेमी स्पेन का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम फुटबाल का आता है लेकिन ये कुछ खास था।

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन स्पेन के कैनरी आइलैंड से अपने परिवार के साथ सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी को खेलते हुए देखने लिए इंग्लैंड आया था। राजेश रायसिंघानी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि उन्होंने इस मैच के लिए पिछले साल अक्टूबर में ही टिकट बुक करा लिए थे ताकि वे अपने परिवार के साथ भारतीय टीम और अपने पसंदीदा खिलाड़ी धोनी को देखने के लिए इंग्लैंड आ सकें।

