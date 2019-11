क्रिकेट फैंस के लिए Good News: राजकोट में 'महा' तूफान का खतरा नहीं, समय से शुरू होगा मैच

भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का दूसरा मैच आज राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में शाम सात बजे से शुरू होगा। अब से कुछ ही देर बाद दोनों टीमों के बीच टॉस होगा। मौसम के लिहाज से इससे पहले दूसरे टी-20 पर चक्रवाती तूफान 'महा' और भारी बारिश की चेतावनी थी।

लेकिन अब क्रिकेट की दीवानें लोगों के लिए खुशखबरी है। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (@saucricket) ने ट्वीट कर बताया है कि फिलहाल यहां का मौसम क्रिकेट के लिए अनुकूल हैं और शहर के बाहरी हिस्से में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम में मैच अपने तय समय से ही शुरू होगा। दोपहर से पूरा स्टेडियम धूप से खिला हुआ था। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि ‘महा’ पोरबंदर और दीव के बीच गुरुवार तड़के ‘चक्रवातीय तूफान’ के रूप में गुजरात के तट से टकराएगा।

(a) CyclonicStorm Maha over AS weakened into deep depression. Centered abt 180 km west-southwest of Diu. To move east-northeastwards &weaken further. (b) Cyclonic Storm Bulbul over BoB abt 730 kmsouth-southeast of Paradip. To move north-northwestwards & intensify further. pic.twitter.com/cgWdw4GN8A