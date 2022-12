IND vs BAN 1st Test Live Streaming: भारत और बांग्लादेश की जंग, जानें कब, कहां और कैसे देखें पहला टेस्ट LIVE

ऐप पर पढ़ें

IND vs BAN 1st Test Live Streaming: भारत और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा चुकी है, जिसे 2-1 से मेजबान बांग्लादेश ने जीता है। अब दोनों टीमें दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होंगी, जिसका पहला मुकाबला 14 दिसंबर से खेला जाएगा। इस मैच में भारत की टीम के कप्तान केएल राहुल होंगे, क्योंकि चोट के चलते रोहित शर्मा पहले टेस्ट का हिस्सा नहीं हैं। मुकाबला रोमांचक होगा और ऐसे में आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस मैच को कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है।

भारत बनाम बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच कब से खेला जाएगा?

IND vs BAN पहला टेस्ट बुधवार 14 दिसंबर 2022 से खेला जाएगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

IND vs BAN 1st Test चटोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs BAN 1st Test मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे (लोकल टाइम 9:30 AM) से शुरू होगा। वहीं, इस मैच का टॉस आधे घंटे पहले सुबह साढ़े 8 बजे (लोकल टाइम 9:00 AM) होगा।

किस टीवी चैनल भारत बनाम बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच का प्रसारण देखा जाएगा?

भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच को आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर देख पाएंगे, जहां आपको हिंदी और अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में भी कमेंट्री सुनने को मिलेगी।

भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

अगर आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आपको SonyLiv पर लॉग इन करना होगा। सोनीलिव की वेबसाइट पर भी मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के मैचों के लाइव अपडेट्स और मैच से जुड़ी अन्य रोचक खबरें पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप livehindustan.com के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।