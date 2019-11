INDvsBAN: दिल्ली प्रदूषण को लेकर बोले अश्विन- यह आपातकाल है

India vs Bangladesh, 1st T20I at Delhi: भारत और बांग्लादेश के बीच रविवार (3 नवंबर) को 3 टी-20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच दिल्ली के वायु प्रदूषण की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। बांग्लादेश के कई खिलाड़ी मास्क पहनकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोहित शर्मा को नहीं लगता कि बांग्लादेश के खिलाफ तीन नवंबर को होने वाले पहले टी20 के दौरान प्रदूषण संबंधी कोई समस्या होगी। वहीं, टीम इंडिया के गेंदबाज ने शनिवार की सुबह दिल्ली की हवा को लेकर एक ट्वीट किया है।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से शनिवार को भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सुबह भी प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक बना हुआ है। ऐसे में रविचंद्रन ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से लेकर एक ट्वीट किया है।

अश्विन ने ट्वीट करते हुए लिखा- दिल्ली की एयर क्वॉलिटी काफी डराने वाली है। जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, वह इस ग्रह पर मानव जाति के लिए मौलिक आवश्यकता है। यह वास्तव में आपातकाल की स्थिति है। #AirQualityIndex #pollution

The quality of air in Delhi is really scary, the oxygen we breathe is the basic requisite for mankind on this planet. This indeed is emergency. #AirQualityIndex #pollution