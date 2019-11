INDvsBAN, 1st T20I: जानिए, आज कैसा रहेगा दिल्ली में मौसम का हाल

ndia vs Bangladesh, 1st T20 at Delhi: भारत और बंगलादेश के बीच रविवार (3 नवंबर) को यहां अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले पहले टी-20 मुकाबले से पहले सारी चर्चा खिलाड़ियों से ज्यादा राजधानी के प्रदूषण पर सिमटी हुई है और जो टीम प्रदूषण को काबू करेगी वह तीन मैचों की सीरीज में बढ़त बनाने में कामयाब रहेगी। फिरोजशाह कोटला मैदान का नाम अरुण जेटली स्टेडियम रखे जाने के बाद इस स्टेडियम में यह पहला मैच है, लेकिन दिवाली के ठीक बाद इस मैच का होना परेशानी का सबब बन गया है। राजधानी में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, निमार्ण कार्य रोक दिए हैं और मेहमान टीम के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मास्क पहन कर अभ्यास कर रहे हैं।

दिवाली के बाद से राजधानी के आसमान पर धुएं की परत बिछी हुई है और सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि दोनों टीमों को एक-दूसरे से ज्यादा प्रदूषण से निपटना होगा और खेल में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

नहीं है बारिश की उम्मीद

रविवार को भी पूरे दिन दिल्ली में धुंध छाई रहेगी। बारिश के आसार कम हैं। हालांकि, शनिवार को बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ही कम। अब देखना होगा कि रविवार को खिलाड़ी इस मौसम में कैसे खेल पाते हैं।

धूल को दबाने के लिए डीडीसीए ने बुलाए पानी के टैंकर

धूल को दबाने के लिए डीडीसीए ने पानी के टैंकर बुलवाए हैं। इन टैंकरों के जरिए स्टेडियम और दरवाजों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा हैस ताकि धूल और धुंध को कम किया जा सके।

