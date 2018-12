पर्थ में टॉस हारकर विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ 'अनचाहा रिकॉर्ड'

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है। इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल, पर्थ में टॉस हारने के साथ ही विराट कोहली एक अनचाहे रिकॉर्ड की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पर्थ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पैन ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने इस साल यह नौवां टॉस हारा है। वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। केवल महेंद्र सिंह धोनी (2010 में 12 बार) और सौरव गंगुली (2002 में 11 बार) टॉस हारने के मामले में उनसे आगे हैं।

विराट कोहली विदेशी सरजमीं पर 8वीं टॉस हारे हैं। सौरव गांगुली (2002 में 8 बार) और वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड (1980 में 8 बार) टॉस हारे थे।

बता दें कि विराट कोहली ने टॉस हारने के बाद बताया कि रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं हैं। भारत पहला टेस्ट एडिलेड, ओवल में 31 रनों से जीता था। विराट कोहली ने कहा कि टॉस जीतने के बाद वह भी बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन टॉस हारने की वजह से अब उन्हें गेंदबाजी करनी है।

Australia win the toss and bat first. Umesh in for Ashwin, Vihari in for Rohit #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/OYHaub6fXG