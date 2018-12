VIDEO: पर्थ की पिच देखकर खुश हैं विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया से की ये गुजारिश

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 दिसंबर से खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले भारतीया कप्तान विराट कोहली काफी खुश नजर आ रहे हैं. विराट कोहली की इस खुशी का राज पर्थ की पिच है. दरअसल, मैच से एक दिन पहले विराट कोहली ने पिच का मुआयना किया और खुश नजर आए. विराट कोहली ने कहा कि उनकी टीम घास वाली पिचों से अंजान नहीं है. ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट मैच के लिए पिच पर घास को बने रहने देगा।

भारत चार मैचों की सीरीज में अभी 1-0 से आगे है और अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण के दम पर वह इसे 2-0 करना चाहता है। कोहली ने मैच से पहले कहा, ''हम जीवंत पिच देखकर परेशान होने के बजाय अधिक उत्साहित हैं। हम समझते हैं कि हमार पास ऐसा गेंदबाजी आक्रमण है जो विरोधी टीम को आउट कर सकता है। उम्मीद है कि अब पिच से घास नहीं हटाई जाएगी। हम एक टीम के तौर पर इसे देखकर बहुत खुश हैं।''

उन्होंने कहा, ''हमें एक बल्लेबाजी इकाई के तौर पर खुद को चुनौती देनी होगी और सकारात्मक खेल खेलना होगा। हमें एडीलेड की तरह गेंदबाजों की सफलता में साथ देना होगा। मुझे लगता है कि एडीलेड की तुलना यह पिच आपको अधिक मौके देगी। इसलिए हम इसे देखकर बहुत उत्साहित हैं।

पूरी संभावना है कि भारत इस मैच में चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरेगा। इससे पहले जोहानिसबर्ग (2018) और पर्थ (वाका, 2012) में वह ऐसा कर चुका है।

कप्तान कोहली ने कहा, ''मैं पिछले 10 वर्षों से दुनिया भर में खेला हूं और ईमानदारी से कहुं तो जोहानिसबर्ग जैसे विकेट पर मैं कभी नहीं खेला। हम इस तरह की पिचों से अनभिज्ञ नहीं है और यह उनके लिए नयी नहीं है। हम जानते हैं कि इस तरह की पिच से क्या उम्मीद करनी है।''

उन्होंने कहा, ''अगर आप 20 विकेट हासिल नहीं करते हो तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते फिर चाहे आपका स्कोर 600 हो या 700 या 800 रन। अगर आपने 300 रन बनाये हैं और आपके पास 20 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं तो एक टीम के लिए यह अच्छा है। पिछले तीन दौरों में उन्होंने जैसी गेंदबाजी की वह शानदार है। वे विकेटों के भूखे हैं और आसानी से रन नहीं देते।''

