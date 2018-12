विराट कोहली ने दी दुनियाभर के बल्लेबाजों को चेतावनी, बुमराह से डरने की जरूरत

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया पर 137 रन की जीत के बाद अपने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। जसप्रीत बुमराह ने दूसरी पारी में 53 रन पर तीन विकेट जबकि मैच में 86 रन देकर नौ विकेट चटकाए। डेब्यू टेस्ट सत्र में जसप्रीत बुमराह के नाम पर अब 48 विकेट दर्ज हैं, जो किसी तेज गेंदबाज का अपने पहले टेस्ट सत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए विराट कोहली ने कहा, अगर पर्थ जैसी पिच हो तो मैं कभी जसप्रीत बुमराह को फेस नहीं करना चाहूंगा। इसके साथ कोहली ने कहा कि दुनियाभर के बल्लेबाजों को अब जसप्रीत बुमराह से डरने की जरूरत है। वह एक घातक गेंदबाज है।

विराट कोहली ने बुमराह की तारीफ करते हुए कहा, जसप्रीत बुमराह का माइंडसेट बाकियों से अलग है। वह कभी पिच के बारे में नहीं सोचते। वह हमेशा विकेट के बारे में सोचते हैं।

Kohli: If there’s a pitch like Perth on offer, I will never want to face Jasprit Bumrah.#CricketMeriJaan #AUSvIND — Mumbai Indians (@mipaltan) December 30, 2018

Kohli: Batsmen around the world really need to be scared of Jasprit. He’s that lethal.#CricketMeriJaan #AUSvIND — Mumbai Indians (@mipaltan) December 30, 2018

Kohli: Bumrah’s mindset separates him from the rest. He is someone who doesn’t think of the pitch. He only thinks wickets.#CricketMeriJaan #AUSvIND — Mumbai Indians (@mipaltan) December 30, 2018

बुमराह का मोहम्मद शमी (71 रन पर दो विकेट) और इशांत शर्मा (40 रन पर दो विकेट) ने अच्छा साथ निभाया। इस तेज गेंदबाजी तिकड़ी ने पिछले एक साल में विदेशों में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों ने मिलकर एक कैलेंडर वर्ष में विदेशी सरजमीं पर 134 विकेट (बुमराह 48, इशांत 40 और शमी 46) चटकाए। इस तिकड़ी ने मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग और जोएल गार्नर की वेस्टइंडीज की तिकड़ी का 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 1984 में विदेशी दौरों पर 130 विकेट चटकाए थे।

विराट कोहली ने भारत के चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने के बाद तेज गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ''हमें पता था कि ऑस्ट्रेलिया को परेशानी होगी (लक्ष्य का पीछा करने में) लेकिन हमारे गेंदबाजों को श्रेय जाता है, विशेषकर बुमराह को। इन तीनों तेज गेंदबाजों ने एक कैलेंडर वर्ष में टीम के लिए तेज गेंदबाजों द्वारा सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड तोड़ा है जो शानदार है।''

उन्होंने कहा, ''जब वे साझेदारी में गेंदबाजी करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर गर्व महसूस करता हूं। कोई भी किसी अन्य को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करता। हमारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट शानदार है और यही कारण है कि हम जीत रहे हैं। भारत के प्रथम श्रेणी ढांचे को श्रेय जाना चाहिए जो भारत में हमारे गेंदबाजों को चुनौती देता है और इससे उन्हें विदेशों में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलती है।'

सुबह का सत्र बारिश की भेंट चढ़ गया था, लेकिन विराट कोहली ने कहा कि वह फॉलोऑन नहीं देने को लेकर हो रही बातों से परेशान नहीं थे। उन्होंने कहा, ''यह अच्छी चीज है कि मैं कोई प्रतिक्रिया या नजरिया नहीं पढ़ता। मायने वह रखता है जो हमने टीम के रूप में ड्रेसिंग रूम में फैसला किया। यह साफ था कि हम इस पिच पर तीसरी पारी में बल्लेबाजी करना चाहते थे और कुछ और रन जुटाना चाहते थे क्योंकि पिच इसके बाद खराब ही होती।"

कोहली ने कहा, ''मैंने हमेशा से महसूस किया कि पिच पर गेंदबाजों के लिए काफी कुछ है और ऑस्ट्रेलिया के लिए 400 रन के आसपास का लक्ष्य हासिल करना बेहद मुश्किल होगा।''