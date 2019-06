VIDEO: स्टार्क की गेंद पर धौनी ने जड़ा ऐसा छक्का, देखते रह गए विराट 

शिखर धवन (117) और कप्तान विराट कोहली (82) की दमदार पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट ने यहां केनिंग्टन ओवल मैदान पर जारी विश्व कप (ICC World Cup 2019) के अपने दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 353 रनों का लक्ष्य दिया है। विश्व कप में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा योग है। साथ ही विश्व कप में यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा योग है।

इस मैच में धवन ने 109 गेंदों पर 16 चौके लगाए। वनडे में धवन का यह 17वां जबकि विश्व कप मुकाबलों में तीसरा शतक है। कोहली ने 77 गेंदों पर 82 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और दो छक्के जड़े। इनके अलावा, रोहित शर्मा (57), हार्दिक पांड्या (48), महेंद्र सिंह धौनी (27) ने अहम योगदान दिए।

मैच में भले ही महेंद्र सिंह धौनी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हो, लेकिन अपनी इस पारी में उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ा। 49वें ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंद पर धौनी ने डीप स्कवेयर लेग पर एक शानदार छक्का जड़ा। धौनी का छक्का इतना बेहतरीन था कि इस पर विराट कोहली ने अजब-गजब रिएक्शन दिया।

पहले तो विराट कोहली धौनी के छक्के को हैरानी से देखते रहे। उसके बाद जब धौनी विराट के पास आए, तो विराट अपनी हंसी नहीं रोक पाए।

