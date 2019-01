INDvsAUS 4th test LIVE: बारिश के चलते देरी से शुरू होगा आज का मैच

भारत-ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच सिडनी टेस्ट(Sydney Test) का आज पांचवां और आखिरी दिन है। सीरीज में 2-1 से आगे चल रही भारत की कोशिश आज मेजबान टीम को ऑलआउट कर सीरीज 3-1 से अपने नाम करने पर होगी। हालांकि इसके लिए काफी कुछ मौसम पर निर्भर करता है। भारत ने 622/7 रन पर पहली घोषित करने के बाद ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 300 रन पर समेट दिया था और फॉलोऑन​ खेलने पर मजबूर किया था। ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरी पारी में बिना विकेट गंवाए 6 रन बनाए हैं।

SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें

INDIA vs AUSTRALIA fourth Test Day-5 Updates-

05:10 AM: खराब मौसम के बाद अब बारिश शुरू हो चुकी है और पिच को पूरी तरह से कवर कर दिया गया है।

04:50 AM: सिडनी के मैदान से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। खराब मौसम के चलते पिच को कवर कर दिया गया है। जिस वजह से दिन का खेल शुरू होने में देरी हो सकती है।

Confirmation of a delayed start to day five at the SCG... #AUSvIND https://t.co/CaiEbSjKbT

04:40 AM:

04:40 AM: टेस्ट सीरीज लगभग भारत के नाम हो गई है। अगर चौथा टेस्ट ड्रॉ भी हो जाता है तो भारत 2-1 से सीरीज अपने नाम लेगी और इसी के साथ विराट कोहली की य​ह टीम इतिहास रच देगी। क्योंकि 70 सालों के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर मेजबान टीम को मात देकर भारत सीरीज पर कब्जा करने वाला है।

04:35 AM:

Gloomy morning in Sydney but the covers are off. Play to start at 10am AEDT #AUSvIND pic.twitter.com/f5x1AWVqfg