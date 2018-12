ind vs aus: विराट के साथ यहां न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगी अनुष्का, देखें photos

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न खेला जाना है और इसके बाद आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाना है। इस बीच कप्तान विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा मुंबई से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुकी हैं।

📸 | @AnushkaSharma clicked at Mumbai Airport today as she left for Australia 💕 #Virushka pic.twitter.com/g2EZsCjK2V