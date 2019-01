VIDEO: वनडे पर टीम इंडिया की नजरें, धौनी ने SCG पर बहाया जमकर पसीना

ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीतने के बाद लाल गेंद से खेलने वाले खिलाड़ी इसकी मिठास का लुत्फ उठा रहे हैं जबकि सफेद गेंद के विशेषज्ञों ने बुधवार (9 जनवरी) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) की पिच पर अभ्यास किया। इस प्रैक्टिस सेशन में महेंद्र सिंह धौनी, शिखर धवन, युजवेंद्र चहल और केदार जाधव भी नजर आए।

वनडे विश्व कप 2019 को देखते हुए अब ध्यान सफेद गेंद के क्रिकेट पर लग गया है और मंगलवार को सीमित आवेरों के विशेषज्ञ भी यहां पहुंच गए हैं। इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप से पहले काफी वनडे खेले जाने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे और न्यूजीलैंड में पांच वनडे के अलावा एक तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज भी शामिल है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम फिर पांच वनडे और दो टी20 अंतरराष्ट्रीय के लिए 23 मार्च से शुरू होने वाले 2019 इंडियन प्रीमियर लीग सत्र से पहले भारत के दौरे पर जाएगी। धौनी सहित सफेद गेंद के विशेषज्ञ शिखर धवन, रोहित शर्मा, अंबाती रायडू, केदार जाधव, युजवेंद्र चहल, दिनेश कार्तिक और खलील अहमद यहां भारतीय टीम के साथ जुड़ गए हैं।

हालांकि, गुरूवार को तैयारियां जोर पकड़ेंगी जब पूरी टीम नवंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद एक साथ पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लेगी। इस चौकड़ी ने पहले थ्रोडाउन किया क्योंकि इस वैकल्पिक सत्र में टीम का कोई विशेषज्ञ गेंदबाज मौजूद नहीं था। धवन और रायडू ने दाएं और बाएं थ्रोडाउन से ट्रेनिंग की जबकि महेंद्र सिंह धौनी ने इंडोर नेट में सहायक कोच संजय बांगड़ के साथ अभ्यास किया।

केदार जाधव जाधव ने दो नेट पर अभ्यास किया। बुधवार को यहां पहुंचे खिलाड़ियों में से चार सदस्यों ने एससीजी में ट्रेनिंग की। धौनी, धवन, जाधव और रायडू ने शनिवार को सिडनी में होने वाले पहले वनडे से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहाया।

