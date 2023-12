ऐप पर पढ़ें

India vs Australia T20I Series Most Runs and Most Wickets: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20I सीरीज का समापन बेंगलुरु में भारत की रोमांचक जीत के साथ हुआ। टीम इंडिया ने सीरीज पर 4-1 से अपना कब्जा जमाया। इस पूरी सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा रहा, वहीं कंगारू टीम पिछड़ी-पिछड़ी नजर आई। बात सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज की हो या सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की, यहां नंबर-1 पर भारतीयों का ही नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ 223 रनों के साथ सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, वहीं रवि बिश्नोई ने सर्वाधिक 9 विकेट चटकाए।

एक नजर सबसे पहले सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों पर डालें तो सूची के पहले तीन पायदानों पर भारतीय बल्लेबाजों का नाम देखने को मिलता है। गायकवाड़ सीरीज में एकमात्र बल्लेबाज रहे जिन्होंने 200 रनों का आंकड़ा पार किया। उनके बाद सूर्यकुमार यादव 144 रनों के साथ दूसरे और यशस्वी जायसवाल 138 रनों के साथ तीसरे पायदान पर रहे। आखिरी दो पोजिशन पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं। विपक्षी टीम के कप्तान मैथ्यू वेड 128 रनों के साथ चौथे और जोश इंग्लिश 122 रनों के साथ 5वें स्थान पर हैं।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2023 सबसे ज्यादा रन

ऋतुराज गायकवाड़- 223

सूर्यकुमार यादव- 144

यशस्वी जायसवाल- 138

मैथ्यू वेड- 128

जोश इंग्लिश- 122

वहीं बात इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की करें तो यहां रवि बिश्नोई टॉप पर रहे। बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों में कुल 9 विकेट चटकाए। उनके बाद दूसरे नंबर पर अक्षर पटेल रहे जिनके नाम 6 विकेट थे। बिश्नोई को उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया, वहीं अक्षर पटेल आखिरी दो मैचों में लगातार दो बार प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड लेकर गए। खैर सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की इस लिस्ट में जेसन बेहरेनडोर्फ, बेन द्वारशुइस और तनवीर संघा भी टॉप 5 में रहे।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज 2023 सबसे ज्यादा विकेट

रवि बिश्नोई- 9

अक्षर पटेल- 6

जेसन बेहरेनडोर्फ- 6

बेन द्वारशुइस- 5

तनवीर संघा- 5