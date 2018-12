पर्थ टेस्ट से पहले ही शेन वॉर्न ने की भविष्यवाणी, कहा- यह टीम जीतेगी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट पर्थ में खेला जा रहा है. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी शुरुआत की है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न ने इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का समर्थन किया है। इससे पहले भारत ने एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में 31 रनों से जीत हासिल की थी. इस सीरीज में वह 1-0 से आगे चल रहा है।

वहीं, शेन वॉर्न का कहना हैकि पर्थ की पिच के साथ एडजस्ट करना भारतीयों के लिए कठिन होगा। पेसर मिचेल स्टार्क और एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया को जीत का रास्ता दिखाएंगे।

पर्थ में टॉस हारकर विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ 'अनचाहा रिकॉर्ड'

शेन वॉर्न ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इसे लेकर एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- दूसरे टेस्ट मैच के लिए दोनों टीमों को शुभकामनाएं। लेकिन भारतीय फैन्स के लिए सॉरी, क्योंकि पर्थ में पिच की कंडिशन, सख्ती, तेजी और ग्रीन बाउंस है। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया यहां भारत को हरा सकता है। स्टार्क अपनी फॉर्म हासिल करेंगे। वह 10 विकेट लेंगे और फिंच शतक लगाएंगे।

Good luck to both teams in Perth today for the second test ! Sorry to all my Indian fans, but given the pitch conditions, a hard, green bouncy & fast pitch - I think the Aussies will blow India away ! I hope Starc finds his form & gets 10 for the match & Finch gets a big 100