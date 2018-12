AUS vs IND: पर्थ टेस्ट मैच के पहले दिन भारत पर भारी रहा आॅस्ट्रेलिया का पलड़ा

पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन मार्कस हैरिस और आरोन फिंच की सलामी जोड़ी ने आॅस्ट्रेलिया को अच्छी शुरुआत दी। जिसका फायदा उठाते हुए आॅस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपना पलड़ा हल्का भारी रखा। पर्थ टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल उतार चढ़ाव भरा रहा लेकिन आॅस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 277 रन का स्कोर बनाकर खुद को सुरक्षित ​स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत के तेज गेंदबाज अपने प्रदर्शन से निश्चित तौर पर संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि दिन भर में वे केवल चार विकेट ही ले पाए। पहले दिन मैच का पलड़ा कभी भारत और कभी आॅस्ट्रेलिया के पक्ष में झुकता रहा। खेल के पहले तीन घंटे आॅस्ट्रेलिया के नाम रहे जिसमें मार्कस हैरिस (70) और आरोन फिंच (50) ने पहले विकेट के लिए 112 रन जोड़े। इसके बाद भारत ने 36 रन के अंदर चार विकेट निकाले जिनमें इन दोनों के अलावा उस्मान ख्वाजा (5) और पीटर हैंड्सकांब (7) के विकेट भी शामिल थे।

उतार-चढ़ाव से भरा रहा पर्थ टेस्ट मैच का पहला दिन

ट्रेविस हेड (58) और शान मार्श (45) ने फिर 23 ओवर तक विकेट नहीं गिरने दिया और इस बीच 84 रन जोड़े। ये दोनों 19 रन के अंदर पवेलियन लौट गए लेकिन इसके बाद कप्तान टिम पेन (नाबाद 16) और पैट कमिन्स (नाबाद 11) ने दिन के आखिरी आठ ओवर में कोई विकेट नहीं गिरने दिया। पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम की पिच पर घास को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चाएं हो रही थीं, जिससे लग रहा था कि यह तेज गेंदबाजों को बेहद रास आएगी। यही वजह थी कि भारत चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा लेकिन कामचलाऊ स्पिनर हनुमा विहारी पहले दिन उसके सबसे सफल गेंदबाजों में शामिल रहे। विहारी ने 53 रन देकर दो विकेट लिए। ईशांत शर्मा (35 रन देकर दो) ने भी दो विकेट हासिल किए। जबकि जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव को एक-एक विकेट मिला। मोहम्मद शमी पहले सत्र में अच्छी गेंदबाजी करने के बावजूद विकेट लेने में नाकाम रहे।

