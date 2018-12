पर्थ की पिच पर बवाल: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने दिया ये बयान

अपने जमाने के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी पर्थ स्टेडियम की पिच (Perth Pitch) को औसत रेटिंग देने की कड़ी आलोचना की और कहा कि केवल इस तरह के विकेटों से ही टेस्ट क्रिकेट को पुनर्जीवित किया जा सकता है। आईसीसी (ICC) ने ऑप्टस स्टेडियम की पिच को औसत करार दिया था जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था।

सचिन तेंदुलकर ने अपने ऑफिशियल टि्वटर पेज पर लिखा, ''पिचें बेहद अहम भूमिका निभाती हैं विशेषकर टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट को फिर से स्थापित करने और इसे रोमांचक बनाने के लिए हमें पर्थ जैसी अधिक पिचों की जरूरत है जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों के कौशल की असल परीक्षा होती है।''

उन्होंने कहा, ''यह पिच किसी भी तरह से औसत नहीं थी।'

Pitches play a crucial role, especially in Test cricket. In order to revive Test cricket and generate excitement, we need to provide more pitches like the one at Perth, where the skills of batsmen and bowlers are truly TESTed. This pitch was by no means “Average”.

मैच रेफरी रंजन मदुगले ने इस पिच को औसत करार दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में भारत को 146 रन से हराकर चार मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कराई थी। शेन वॉर्न, मिशेल जानसन और माइकल वॉन जैसे दिग्गजों ने भी आईसीसी के फैसले की आलोचना की।

वॉर्न ने ट्वीट किया, ''किसी को इस कठोर फैसले के लिये जवाबदेह होना होगा और सभी को यह जानने की जरूरत है कि वह कौन है। क्योंकि वे गलत हैं। यह क्रिकेट के लिए बेहतरीन पिच थी तथा इसमें गेंद और बल्ले के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिला। अच्छे खिलाड़ियों ने रन बनाए और बाकी को संघर्ष करना पड़ा। बकवास।''

Someone has to be accountable for this terrible decision & everyone needs to know who that is ! Because they are wrong - as it was a wonderful cricket pitch & a great contest between bat & ball, plus the good players got runs - the rest struggled ! Ridiculous..... https://t.co/iAdcFOtq0o