ind vs aus test series: सचिन ने दी भारत को बधाई, पांड्या को लेकर फैन्स ने किया TROLL

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से हराकर इतिहास रच डाला। सिडनी टेस्ट के आखिरी दिन का खेल बारिश के चलते रद्द हुआ और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारत की इस ऐतिहासिक सीरीज जीत के लिए दुनिया भर से लोग बधाई दे रहे हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया को ट्विटर के जरिए बधाई दी। हालांकि तेंदुलकर की पोस्ट पर फैन्स ने हार्दिक पांड्या को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

दरअसल हाल ही में 'कॉफी विद करण' में हार्दिक पांड्या आए थे और उन्होंने विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज कहा था। जिसके बाद से लोग हार्दिक पांड्या को ट्रोल कर रहे थे। सचिन ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए जो फोटो लगाई, उसमें से हार्दिक पांड्या क्रॉप दिखे, तो लोगों ने इस पर हार्दिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर पर लिखा, 'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन! सभी खिलाड़ियों पर गर्व है।'

An amazing day for Indian cricket! The resilience and determination of #TeamIndia has made this a series to be cherished. Proud of the boys. #INDvAUS pic.twitter.com/qPPXhYnKzM — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 7, 2019

इस ट्वीट में जो फोटो इस्तेमाल हुई है, उसमें पांड्या नजर नहीं आ रहे हैं, इस पर फैन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सचिन की इस पोस्ट परः

Pandya :- "Virat is better than Sachin"

Sachin - " ye pandya hai koun,team india me to kahi dikha nahi"😅 pic.twitter.com/UmCKy7Lfaj — Pratik (@tijare_pratik) January 7, 2019

Hardik Pandya's best role in this team. Official cheerleader 😂 #AUSvIND https://t.co/BIkGnbHXq4 — Wanderer (@DisDatNothin) January 7, 2019