ind vs aus practice match: पहला दिन चढ़ा बारिश की भेंट, नहीं हो सका टॉस भी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। 6 दिसंबर से एडिलेड के द ओवल ग्राउंड में पहला मैच खेला जाना है और उससे पहले आज से भारत को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ चार दिवसीय प्रैक्टिस मैच खेलना था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर शुरू होने वाले इस प्रैक्टिस मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ गया।

सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते पहले दिन टॉस तक नहीं हो सका। ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में लाल बॉल से प्रैक्टिस का ये टीम इंडिया के पास इकलौता मौका है। इसके बाद टीम को टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाजों का सामना करना होगा। ऐसे में बारिश में टीम इंडिया को प्रैक्टिस मैच का एक दिन गंवाना भारी भी पड़ सकता है।

The SCG under a cloud cover at the moment. Stay tuned for further updates from the tour game against CA XI 🌧️🌧️ pic.twitter.com/fRYmyb1VGD

It has started to rain yet again and the day's play has been called off. Coin toss at 9:30AM local time and play to start at 10:00AM