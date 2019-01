AUSvIND: ODI सीरीज से बुमराह को आराम, जानिए कौन गेंदबाज करेगा रिप्लेस

भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ट्वंटी20 और टेस्ट सीरीज के बाद 12 जनवरी से दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह को वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। इसके अलावा न्यूजीलैंड दौरे पर वनडे और टी20 सीरीज में भी बुमराह नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटी टीम इंडिया ने बुमराह को आराम दिया है। बुमराह की जगह मोहम्मद सिराज को टीम इंडिया में जगह मिली है।

इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए सिद्धार्थ कौल को ड्राफ्ट किया गया है।

वनडे टीम का शेड्यूल कुछ इस तरह हैः

12 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच (सिडनी)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

15 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच (एडिलेड)- 8:50 AM (भारतीय समयानुसार)

18 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच (मेलबर्न)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल।