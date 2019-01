INDvAUS: ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग XI 9 साल बाद हुई इस क्रिकेटर की वापसी, जानें कौन हुआ IN और कौन OUT

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia ODI Series) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज शनिवार (12 जनवरी) से हो रहा है। पहला वनडे मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) पर खेला जाना है। इसी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट खेला गया था, जो बारिश के चलते ड्रॉ पर खत्म हुआ था। टेस्ट सीरीज भारत ने 2-1 से अपने नाम की थी। पहले वनडे से एक दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। पीटर सिडल नौ साल बाद वनडे टीम के प्लेइंग इलेवन में वापसी कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच ने प्लेइंग इलेवन की घोषणा की। गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी पीटर सिडल, जाय रिचर्ड्सन, जेसन बेहरनडॉर्फ, और नाथन लायन पर होगी। एलेक्स कैरी (विकेटकीपर बल्लेबाज) और एरन फिंच पारी का आगाज करेंगे। वहीं उस्मान ख्वाजा नंबर तीन पर बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। इसके अलावा शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस स्टॉयनिस और ग्लेन मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर संभालेंगे।

सिडल ने अपना आखिरी वनडे मैच नवंबर 2010 में श्रीलंका के खिलाफ इसी मैदान पर खेला था। सिडल ने वनडे टीम में शामिल होने के बाद कहा था कि मैं इसके बारे में भूल ही गया था। वो बोले कि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे क्रिकेट खेल पाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवनः

एरन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन लायन, पीटर सिडल, जाय रिचर्ड्सन, जेसन बेहरनडॉर्फ।

वनडे टीम का शेड्यूल कुछ इस तरह हैः

12 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच (सिडनी)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

15 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच (एडिलेड)- 8:50 AM (भारतीय समयानुसार)

18 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच (मेलबर्न)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडियाः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।