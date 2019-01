INDvsAUS: वनडे टीम से बाहर किए गए कूल्टर नाइल नाराज, 8 साल बाद सिडल की वापसी

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज नाथन कूल्टर नील ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए राष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने पर निराशा जताई है। वेबसाइट 'ईएसपीएन' की रिपोर्ट के अनुसार, नाथन ने इसके पीछे राष्ट्रीय चयनकतार्ओं के साथ संपर्क की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। नाथन कूल्टर का यह भी कहना है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया वनडे टीम से बाहर रखने के लिए सीए के चयनकर्ताओं द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण पर्याप्त नहीं है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता ट्रेवर हॉन्स का कहना था कि नाथन कूल्टर को पीठ में दर्द की परेशानी से काफी जूझना पड़ा है और ऐसे में वह 50 ओवरों के प्रारूप में उन्हें शामिल कर खतरा नहीं उठा सकते।

ind vs aus: वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, जानिए कौन हुआ IN और कौन OUT

इस पर 'एबीसी रेडियो' को दिए बयान में नाथन कूल्टर ने कहा, “मैं इस खबर से खुश नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि मुझसे इस बारे में साफ तरीके से बात की गई है।” उन्होंने कहा, “मैं इसमें अधिक नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि पीठ की समस्या का कारण मुझे टीम से बाहर रखने के लिए पर्याप्त था। मैंने अभी तक स्कैन भी नहीं कराया है। उन्होंने इसके बिना ही टीम की घोषणा कर दी।”

8 साल बाद हुई 34 साल के सिडल की वापसी

बिग बैश लीग (BBL) में शानदार प्रदर्शन कर रहे 34 साल के अभुवी गेंदबाज पीटर सिडल की वनडे टीम में वापसी हो गई है। वनडे के बाद अब सिडल ऑस्ट्रेलिया की टी20 टीम में भी वापसी करना चाबते हैं। आईसीसी ने पीटर सिडल के हवाले से लिखा, 'मैं क्रिकेट के छोटे प्रारूप में फिर से ऑस्ट्रेलिया के लिए पीली और हरी जर्सी में दिखना पसंद करूंगा.'

पीटर सिडल ने 64 टेस्ट मैचों में 214 विकेट झटके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। सिडन ने 17 वनडे मैचों में 15 विकेट लिए हैं। वहीं, 2 टी20 मैचों में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं।

पीटर सिडल ने कहा, 'मुझे लगता है कि टी-20 में मेरे पास काफी क्षमता है लेकिन इसे बाहर लाने के लिए मैंने ज्यादा मैच नहीं खेले हैं. पिछले साल पूरा सीजन खेलने से मुझे अपनी तैयारी करने का पूरा मौका मिला है।' अनुभवी तेज गेंदबाज न सिर्फ सीमित ओवरों की क्रिकेट में बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी लौटना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि वह इस वर्ष के आखिरी में एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं।

8 years later. So happy to be back in the Aussie one day squad. What an honour. Bring on the series! #AUSvIND #ODI #OneDayCricket https://t.co/DwFByXqNyw