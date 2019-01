INDvAUS: सिडनी पहुंचे धौनी, रोहित और बाकी ODI खिलाड़ी- देखें VIDEO

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच इसी मैदान पर खेला गया था। भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर टेस्ट सीरीज में मात दी। वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के जो खिलाड़ी टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे, वो सिडनी पहुंच चुके हैं। महेंद्र सिंह धौनी, खलील अहमद, अंबाती रायुडू, युजवेंद्र चहल टीम से सिडनी में जुड़े।

इसके अलावा टेस्ट टीम का हिस्सा रहे रोहित शर्मा भी सिडनी पहुंचे। आखिरी टेस्ट से पहले रोहित अपनी बेटी और पत्नी रितिका सजदेह से मिलने के लिए स्वदेश रवाना हो गए थे। रितिका सजदेह ने 30 दिसंबर को बेटी को जन्म दिया था। इसी के चलते रोहित आखिरी टेस्ट में टीम का हिस्सा भी नहीं थे। महेंद्र सिंह धौनी लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के बाद धौनी दो टी20 सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे।

टेस्ट सीरीज के बाद जो खिलाड़ी वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं, वो स्वदेश लौट गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें सभी वनडे खिलाड़ी सिडनी में पहुंचते नजर आ रहे हैं।

