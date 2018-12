सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किया टीम का ऐलान, जानिए कौन हुआ शामिल

सिडनी टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने क्वींसलैंड के मार्नस लाबुशचांगने को 13 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। लेग स्पिनर ऑल राउंडर मार्नस को किसी खिलाड़ी की जगह रिप्लेस नहीं किया गया है। ऑस्ट्रेलिया को यदि पहली होम सीरीज हार को रोकना है, तो सिडनी टेस्ट हर हाल में जीतना होगा।

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पैन ने कहा, 'हम सिडनी में परिस्थितियों को देखकर कुछ तय करेंगे, लेकिन हम पलटवार जरूर करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सिडनी की पिच स्पिनरों की मदद कर सकती है। पूरी स्थितियां देखने के बाद ही हम टीम संयोजन तय करेंगे।'

पैन ने कहा, 'बहुत सी बातें चयनकर्ता टेबल पर बैठकर तय करते हैं। यह भी संभव है कि एरोन फिंच को निचले क्रम में बल्लेबाजी कराई जाए। मुझे लगता है कि हमारे पास खिलाड़ियों का अच्छा समूह है। उसी में से हम अंतिम टेस्ट के लिए टीम का चयन करेंगे।'

कौन हैं मार्नस लाबुशचांगने

मार्नस लाबुशचांगने ने यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर में डेब्यू किया था, लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और पीटर हैंड्सकॉम्ब को उनकी जगह शामिल किया गया था। दाएं हाथ के मार्नस की जेएलटी शेफील्ड शील्ड मैचों में और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में 52, 4, 47, 21 और 78 रन की पारियां हैं, लेकिन मार्नस की गेंदबाजी उन्हें प्लेइंग 11 में मौका दिलवा सकती है।

मेलबर्न टेस्ट: ऑस्ट्रेलिया में बॉक्सिंग डे टेस्ट में पहली बार जीता भारत

मिशेल मार्श की ले सकते हैं जगह

मेलबर्न में खेले गए तीसरे टेस्ट में मिशेल मार्श दोनों पारियों में असफल रहे। पहली पारी में उन्होंने 26 ओवर फेंके लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। उनकी जगह मार्नस ले सकते हैं।

BREAKING: Big selection news from the Aussie camp ahead of the fourth and final Test #AUSvIND https://t.co/sTMkP0AZzm