INDW vs AUSW 2nd T20I Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की नजरें ऐतिहासिक जीत पर; जानें कब कहां और कैसे देखें ये रोमांचक जंग

India vs Australia Live Telecast 2nd T20I: इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीन मैच की वुमेंस T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 7 जनवरी को नवी मुंबई के डॉ डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में खेला जाना है। इस मुकाबले को अपने नाम कर भारत की बेटियों की नजरें इतिहास रचने पर होगी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली इंडिया वुमेंस टीम ने पहले T20I में कंगारुओं को 9 विकेट से धूल चटाकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, अगर टीम इंडिया दूसरे T20I में भी मेहमानों को रौंदने में कामयाब रहती है तो वह सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना लेगी। इसी के साथ भारतीय महिला टीम घर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को T20I सीरीज में मात देगी।

जी हां, भारत ने इससे पहले ट्राई सीरीज (भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया) मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल तीन सीरीज खेली है जिसमें हर बार भारत को हार मिली है, उस ट्राई सीरीज का विजेता भी ऑस्ट्रेलिया रहा था। 2011/12 में खेली गई 5 मैचों की सीरीज में कंगारुओं ने भारत को 4-1 से धूल चटाई थी, वहीं 2022/23 में ऑस्ट्रेलिया 4-0 से जीता था।

आइए इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस दूसरे T20I मुकाबला से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस दूसरा T20I मैच कब खेला जाएगा?

India Women vs Australia Womens दूसरा T20I आज यानी रविवार 7 जनवरी को खेला जाना है।

INDW vs AUSW 2nd T20I मैच कहां खेला जा रहा?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस दूसरा T20I मैच नवी मुंबई के डॉ डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स अकैडमी में खेला जाना है।

India Women vs Australia Womens दूसरा T20I कितने बजे शुरू होगा?

INDW vs AUSW 2nd T20I मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा।

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस दूसरा T20I मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India Women vs Australia Womens दूसरा T20I आप टीवी पर स्पोर्स्ट18 - 1 (SD+HD) चैनल पर देख सकेंगे।

INDW vs AUSW 2nd T20I मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस दूसरा T20I मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं, इस मैच से जुड़ी अहम खबरें आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।