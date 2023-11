India vs Australia Live Telecast 1st T20I When Where and How To Watch IND vs AUS Live Streaming Online Free 

ऐप पर पढ़ें

India vs Australia Live Telecast 1st T20I: वर्ल्ड कप 2023 के दुखद अंत के बाद टीम इंडिया अब अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों का आगाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की टी20 सीरीज खेलकर करेगी। इस सीरीज का पहला मैच आज यानी 23 नवंबर की शाम को विशाखापट्टनम में खेला जाना है। इस सीरीज के लिए भारत के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, वहीं कप्तानी की जिम्मेदारी नंबर-1 टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को सौंपी गई है। वहीं बात ऑस्ट्रेलियाई खेमे की करें तो उनके वर्ल्ड कप स्क्वॉड से सिर्फ 5 खिलाड़ी इस सीरीज में हिस्सा लेंगे, जिसमें स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस और एडम जैंपा शामिल हैं। आइए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा?

India vs Australia 1st T20I मैच आज यानी 23 नवंबर को खेला जाएगा।

IND vs AUS 1st T20I मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

India vs Australia 1st T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs AUS 1st T20I मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs Australia 1st T20I मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 पर देख सकेंगे, वहीं इस टी20 मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा।

IND vs AUS 1st T20I मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।